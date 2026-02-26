AKTUELNO

Košarka

GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan se rešio čoveka koji je razvalio Humsku (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug ||

Konačno je došao kraj!

Partizan je potvrdio ono o čemu se nagađalo minulih dana. Jedan od najvećih promašaja u istoriji Partizana Džabari Parker napustio je ekipu crno-belih, pa će do kraja sezone biti pozajmljen igrač Huventuda.

Saopštenje Parnog valjka prenosimo u celosti:

- Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim nedeljama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu - piše u saopštenju crno-belih.

Autor: Jovana Nerić

#Džabari Parker

#KK Partizan

#Košarka

#odlazak

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ona je dosta jača od mene: Peja odlučio da digne BELU ZASTAVU, smatra da odnos sa Enom nije dobar po njega, ona ne zna na koji način više da se bori z

Košarka

GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan pronašao novog trenera

Fudbal

GOTOVO JE! Partizan vratio bivšeg kapitena u Humsku

Domaći

EKSKLUZIVNO! Sofija Rajović se oglasila za Pink.rs nakon vesti da se razvela: ''BILO JE LEPO DOK JE TRAJALO...'' Ovo je istina o krahu ljubavi! (FOTO)

Domaći

Raskid je bio najbolja opcija: Oglasila se Slavica Ćukteraš nakon što je pukla veza sa di-džejom! Otkrivamo šta se tačno dogodilo! (FOTO)

Farma

Peca i Ognjen dohvatili lopatu u ruke: Rešili da više ne gube vreme, evo za koji posao su se odlučili! (VIDEO)