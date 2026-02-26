GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan se rešio čoveka koji je razvalio Humsku (FOTO)

Konačno je došao kraj!

Partizan je potvrdio ono o čemu se nagađalo minulih dana. Jedan od najvećih promašaja u istoriji Partizana Džabari Parker napustio je ekipu crno-belih, pa će do kraja sezone biti pozajmljen igrač Huventuda.

Saopštenje Parnog valjka prenosimo u celosti:

- Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim nedeljama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu - piše u saopštenju crno-belih.

Autor: Jovana Nerić