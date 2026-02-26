GROBARI U ŠOKU! Košarkaš Partizana slavio poraz crno-belih u Istanbulu (VIDEO)

Partizanova sezona košmara i dalje traje.

Kada je Željko Obradović stvorio "moćan tim" tokom prethodnog leta bilo je optimista koji su čak pucali i na fajnal for Evrolige. A onda totalno rasulo, promašeni igrači, porazi, povreda Karlika Džonsa i odlazak najvećeg trenera svih vremena. Loše stvari su se ređale kao na tacni u Humskoj, da bi debakl od Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća zakucao ekser u crno-beli sanduk.

Ipak, povratkom Karlika Džonsa čini se da će se malo i Partizan dići gledajući meč u Istanbulu i poraz od Fenerbahčea. Ali, "kasno Marko na Kosovo stiže". I ne samo da ne idu rezultati u Humskoj, već je i atmosfera blago je reći užasna.

Navijači Partizana su u totalnom šoku posle onoga što su videli u Istanbulu. Crno-beli su izgubili od Fenera, ali jedan detalj na kraju meča sve je iznenadio. Karlik Džons je imao šut za produžetak, nije pogodio, a šta je radio Dvejn Vašington?

On kao da je slavio poraz svog tima... Njegova reakcija bila je više nego čudna:

Шта није у реду са овим ликом хаха 😄😄 какав фијук... pic.twitter.com/8beUfmqdxt — ЕДАЛВ 🔴⚪️ (@nijegoat) 25. фебруар 2026.

Navijačima ništa nije bilo jasno, da li je mislio da je lopta prošla kroz obruč ili je ljut što nije uzeo on šut? Teško je objasniti...

Autor: Jovana Nerić