GROBARI U ŠOKU! Košarkaš Partizana slavio poraz crno-belih u Istanbulu (VIDEO)

Partizanova sezona košmara i dalje traje.

Kada je Željko Obradović stvorio "moćan tim" tokom prethodnog leta bilo je optimista koji su čak pucali i na fajnal for Evrolige. A onda totalno rasulo, promašeni igrači, porazi, povreda Karlika Džonsa i odlazak najvećeg trenera svih vremena. Loše stvari su se ređale kao na tacni u Humskoj, da bi debakl od Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća zakucao ekser u crno-beli sanduk.

Ipak, povratkom Karlika Džonsa čini se da će se malo i Partizan dići gledajući meč u Istanbulu i poraz od Fenerbahčea. Ali, "kasno Marko na Kosovo stiže". I ne samo da ne idu rezultati u Humskoj, već je i atmosfera blago je reći užasna.

Navijači Partizana su u totalnom šoku posle onoga što su videli u Istanbulu. Crno-beli su izgubili od Fenera, ali jedan detalj na kraju meča sve je iznenadio. Karlik Džons je imao šut za produžetak, nije pogodio, a šta je radio Dvejn Vašington?

On kao da je slavio poraz svog tima... Njegova reakcija bila je više nego čudna:

Navijačima ništa nije bilo jasno, da li je mislio da je lopta prošla kroz obruč ili je ljut što nije uzeo on šut? Teško je objasniti...

GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan se rešio čoveka koji je razvalio Humsku (FOTO)

