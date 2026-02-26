AKTUELNO

Ostali sportovi

Kecmanović pobedio Zvereva i plasirao se u četvrtfinale turnira u Akapulku

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vincent Thian ||

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Akapulku, pošto je danas u osmini finala pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Meč je trajao dva sata i 36 minuta. Kecmanović je 84. teniser sveta, dok se Zverev nalazi na četvrtom mestu ATP liste.

Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i nemačkog tenisera, a drugi trijumf Kecmanovića, koji će u četvrtfinalu turnira u Meksiku igrati protiv Francuza Terensa Atmana.

Duel Kecmanovića i Atmana na programu je u petak u tri sata po centralnoevropskom vremenu.

ATP turnir u Akapulku se igra za nagradni fond od 2.469.450 dolara.

#Aleksandar Zverev

#Miomir Kecmanović

#Pobeda

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Siner pobedio Zvereva: Italijanski teniser osvojio ATP turnir u Beču

Ostali sportovi

IZNENAĐENJE NA MASTERSU U ŠANGAJU! 204. teniser sveta se plasirao u četvrtfinale!

Ostali sportovi

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale ATP turnira u Pekingu

Ostali sportovi

Danski teniser Holger Rune u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju

Ostali sportovi

Pobeda u Atini: Đoković se plasirao u osminu finala ATP turnira

Ostali sportovi

SRBIN NEMOĆAN PROTIV ČEHA: Kecmanović bez plasmana u četvrtfinale turnira u Beču