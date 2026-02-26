Zvezda večeras dočekuje Lil: Svi čekaju revanš meča plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu ekipu Lila u revanš meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope.

U prvoj utakmici, koja je odigrana pre nedelju dana u Francuskoj, Zvezda je savladala Lil rezultatom 1:0.

"Ne bi bilo iznenađenje da Lil bude mnogo direktniji i ofanzivniji. Imaju mnogo dobru ekipu i nemojte da se zavaravamo. Odgovorili smo duelom, snagom, trčanjem i verom da možemo da uradimo nešto. Očekujem ih direktnije i mislim da će biti dosta teža utakmica. Jedina poruka koju bih poslao jeste, strpljenje. Treba nam stadion koji ima strpljenje. Grešićemo, što je normalno, i oni će. Branićemo se, i oni će. U momentima kada budemo trpeli napade, treba mi i 12. i 13. igrač, a to je stadion. Ako pogrešimo, idemo dalje. Hoće nas pritisnuti? Hoće sigurno. Ali bićemo kompaktni i trebaće mi još jača podrška kada budemo trpeli, jer igramo na prolaz. Već znam kakva će Zvezda izaći", rekao je trener Zvezde Dejan Stanković uoči revanš meča sa Lilom.

"Ako hoćemo da budemo tu gde jesmo, klub je u poslednjih 10 do 12 godina uradio sve da igramo u ovom rasporedu, sreda pa nedelja ili četvrtak pa nedelja. Nemoj da se žalimo što imamo utakmicu više, ja bih voleo da tako bude cele godine. Za to radimo i za to se živi. Uprava je dovela Zvezdu na mesto gde treba da bude. Kroz mnogo poteškoća smo prošli da bismo sada pričali o rasporedu. Imam roster koji smo zajedno proširili i na meni je da nađem formulu da svako bude u top formi kada treba da igra i da se svako oseća važnim. To mi je najveći imperativ", dodao je trener Zvezde.

Stanković je odgovorio i na pitanje da li je Zvezda favorit na večerašnjem meču.

"Ne mislim da smo favoriti, ali ne mislim ni da nemamo šanse. Male stvari će napraviti razliku. Mora biti veliki fokus uz Marakanu koja mora biti ozbiljan saveznik i kada nam ne bude išlo dobro. U današnjem fudbalu svašta može da se očekuje", istakao je Stanković.

Trener fudbalera Lila Bruno Ženesio izjavio je da je Crvena zvezda favorit, ali je dodao da njegova ekipa želi da se plasira u osminu finala LE.

"Ukoliko ne promenimo pristup, onda nismo dobro uradili posao. Naravno da ćemo promeniti pristup, radili smo na nekim stvarima, ali neophodno je da promenimo neke stvari ako hoćemo dalje. Bili smo taktički i tehnički bili loši, Zvezda je dominirala u prvom meču. Nismo bili na pravom nivou za Ligu Evrope, trebalo nam je više agresivnosti. To je neophodno za vrhunski fudbal, da pobedimo u duelima i uzmemo loptu", rekao je Ženesio.

Englez Entoni Tejlor biće glavni sudija na večerašnjem meču u Beogradu. Tejloru će pomagati sunarodnici Gari Besvik i Adam Nan, dok je Sem Berot određen za četvrtog sudiju. U VAR sobi biće takođe Englezi Majkl Solsberi i Metju Donohju.

