Čović: Podrška navijača nam je vrlo važna za plasman na Svetksko prvenstvo

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović pozvao je danas navijače da dođu u što vrećem broju na meč protiv Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2027. godine u Kataru.

Košarkaši Srbije će sutra od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu igrati sa Turskom u meču trećeg kola grupe C prve runde kvalifikacija za plasman na SP 2027.

Selekcija Turske će potom 2. marta od 19 časova u Istanbulu dočekati Srbiju.

"Imali smo dobar start sa pobedama u prva dva meča, naročito jer je tad bio period promena, dolaska novog selektora. FIBA prozori su nezgodni, jer ne možete da okupite najbolju selekciju. Nećemo imati ni Petruševa, ni Gudurića, ni Micića... O NBA da ne pričam. Videćemo da li će se pridružiti Avramović, Dangubić bi trebalo da bude tu na drugoj utakmici. Hoću da pozovem publiku da ih dođe što više i podrži reprezentaciju. Jako nam je važno da se plasiramo na SP, jer ako ne odemo, neće nas biti ni na Olimpijskim igrama", izjavio je Čović za RTS.

On je naglasio da je veoma značajno da su se Nikola Kalinića i Luka Mitrović vratili u nacionalni tim, kao i da će Dušan Ristić stići iz Japana.

"Nemamo mnogo evroligaških igrača, za razliku od Turaka koja dolazi sa sedam ili osam. U njihovoj državi je to postavljeno kao automatizam po principu 'erdoganizma'. Vrlo sam zahvalan i Zvezdi i Partizanu, što će dati igrače", naveo je Čović.

Predsednik KSS je rekao da mora da se napravi domaća profesionalna Liga.

"Osnova toga je jaka domaća liga, osnova za dalji razvoj košarke. Ako ljudi iz košarke to ne shvataju... Možda se desi da kasno shvate, kad već izgubimo poziciju u svetu košarke. Mora da se uspostavi sistem, da se napravi domaća profesionalna liga koju vode klubovi. I po dubini mora da se napravi osnova za pravljenje mladih igrača", istakao je Čović.

U Turskoj je obavezno u učešće u svim reprezentativnim akcijama, dok je u Srbiji drugačije.

"Ne može tako da se funkcioniše. Nekad je moglo. Moramo da gradimo ciglu po ciglu. Pred dolazak Svetislava Pešića kult reprezentacije je bio zdrobljen. Nije ni da se KSS trudio u tom periodu. Postepeno se popravlja, a kultu najviše pomažu rezultati", izjavio je Čović.

"Nekada je reprezentacija bila privilegija i prestiž zaslužen radom. Rezultat reprezentacije je obećavao da ćete imati još bolju karijeru i ugovor. Sad nije tako, jer je i FIBA popustila u postavljanju strukture evropske košarke. Kvalifikacioni prozori ne bude interesovanje, jer nema najjačih timova", dodao je predsednik KSS.

Čović je izneo očekivanja uoči mečeva sa Turskom.

"Nisam fan turske košarke, moj odnos sa Erginom Atamanom je još od ranije specifičan, ali on radi dobar posao, radi punom snagom i emocijom. Ako pobedimo u Beogradu, gledajući mentalitet, postoji prostor da pobedimo i u Turskoj. Neki porazi vas nekad i uplaše", naveo je Čović.

Košarkaši Srbije su 27. novembra u prvom kolu grupe C u Beogradu savladali Švajcarsku rezultatom 90:86, dok su potom tri dana kasnije u Sarajevu nadigrali selekciju BiH 74:72.

Turska je u prvom kolu na svom terenu pobedilia BiH rezultatom 93:71, a onda je tri dana kasnije u gostima bila bolja od Švajcarske 85:60.