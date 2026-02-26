'Vlahović je ozbiljan profesionalac, nosi crno-bele boje u sebi' Legendarni fudbaler reagovao na debakl

Najneprijatnija iznenađenja plej-of runde Lige šampiona su italijanski klubovi, pošto su Juventus i Inter eliminisani od Galatasaraja i Bodea. Atalanta je popravila utisak protiv Borusije Dortmund, ali to ne umanjuje činjenicu da su dva velikana podbacila.

Juve je uspeo da se vrati protiv Galatasaraja i nakon poraza 5:2 u Istanbulu iznudio produžetke, ali je turski tim sa igračem više prošao dalje. Možda bi bilo drugačije da se reprezentativac tzv. Kosova nije obrukao kao niko...

Izostanak Dušana Vlahovića osetio se kod "stare dame", posebno tokom poslednjih mesec dana, a o tome je pričao i legendarni Đorđo Kjelini, koji sada obavlja ulogu direktora u Juventusu.

- Ne zaboravite izostanak Vlahovića, kao i činjenicu da se vraća nakon duela sa Romom. To će nam takođe biti pojačanje u završnici sezone. Potom ćemo videti šta donosi budućnost, ali Vlahović je ozbiljan profesionalac koji nosi te boje u sebi. U dogledno vreme ćemo videti jesu li pravi uslovi da nastavimo zajedno.

Status trenera Lućana Spaletija nije upitan uprkos eliminaciji.

- Trener je umoran kao i svi ostali, ali u određenim situacijama smatram da je u redu da se klub obrati. Momci su dali sve od sebe, kao i trener. Kao što sam pričao prethodnih nedelja, ne postoji nikakav upitnik oko Spaletijeve budućnosti u Juventusu. Sada, nažalost, imamo još nekoliko nedelja više da dogovorimo plan i strategiju kako bi se klub vratio na pravi kurs - izjavio je Đorđo Kjelini.

Autor: Jovana Nerić