TRANSFER BOMBA: Legendarni Ćavi postaje selektor?

Marokanski fudbalski savez razmotrio je imenovanje Ćavija Ernandeza za novog selektora nacionalnog tima nakon razočaravajućeg nastupa na Kupu afričkih nacija, izveštava uticajni španski dnevnik "Marka".

Regragi na udaru

Valid Regragi, trener koji je Maroko doveo do istorijskog polufinala Svetskog prvenstva 2022. u Kataru, našao se pod velikim pritiskom nakon što su "lavovi" razočarali na domaćem terenu. Maroko je bio jedan od glavnih favorita za osvajanje Kupa afričkih nacija 2025. koji se održavao u toj zemlji, ali je državni tim podbacio.

Čelnici Fudbalskog saveza Maroka izrazili su nezadovoljstvo i sada traže sveže rešenje koje bi moglo da povrati blistav fudbal koji je svet video u Kataru.

Ćavi je odbaran!

Prema "Marki", Ćavi je na vrhu liste želja marokanski čelnika. "Legenda Katalonije" je trenutno bez posla. Takav je slučaj sa Ćavijem još kako je napustio Barselonu u maju prošle godine. Pa opet, baš njegov stil igre i filozofija fudbala smatraju se idealnim za Maroko koji ima tehnički obdarene igrače.

Ali postoji problem - vreme

Izveštaji ukazuju da Ćavi verovatno neće pristati da preuzme reprezentaciju pre Svetskog prvenstva 2026. godine. Španski stručnjak veruje da bi mu bilo potrebno značajno više vremena da razvije svoj stil igre i implementira svoju filozofiju u selekciji.

"Nedostatak vremena je ključni faktor", navodi se u izveštaju "Marke". "Ćavi želi da gradi tim na svoj način, a sa Svetskim prvenstvom koje dolazi za samo pet meseci, ne bi imao dovoljno prostora za to."

Ovo stavlja marokanski Savez u tešku poziciju - da li da se drže Regragija i nadaju poboljšanju forme, ili da traže kratkoročno rešenje koje bi ih moglo provesti kroz Mundijal?

Ćavi - od legende na terenu do titule i sa klupe

Ćavi Ernandez je jedna od najvećih ikona svetskog fudbala. Kao igrač Barselone, osvojio je osam titula La Lige, četiri Lige šampiona i brojne druge trofeje tokom slavne karijere u kojoj je redefinisao poziciju centralnog veznog igrača. Sa reprezentacijom Španije bio je ključni deo istorijske ere kada je "La Roha" osvojila Svetsko prvenstvo 2010. i dva uzastopna Evropska prvenstva (2008. i 2012. godine).

Njegova trenerska karijera počela je u katarskom Al Saduu 2019. godine, gde je osvojio titulu. Vratio se u Barselonu 2021. kao trener u izuzetno teškom periodu za klub. Uprkos finansijskim ograničenjima, Ćavi je vodio "Blaugranu" do titule La Lige 2023. godine, ali se njegov odnos sa čelnicima kluba pogoršao, što je na kraju dovelo do razlaza u maju 2025. godine.

Od tada, Ćavi je bio vezivan za brojne poslove - od povratka u Katar, preko Mančester junajteda, do sada Maroka. Ima samo 45. godina i nema sumnje da čega god da se sledećeg u fudbalu prihvati, to će odjeknuti kao istinska transfer bomba.

Autor: Jovana Nerić