CRVENA ZVEZDA - LIL : Crveno-beli na krcatoj Marakani brane prednost iz Francuske i napadaju osminu finala Lige Evrope! Poznati sastavi!

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Lil u revanš meču šesnaestine finala Lige Evrope.

Zvezda je u prvom meču u Francuskoj slavila minimalnim rezultatom 1:0.

Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 18.45 časova

Sastavi:﻿

Crvena zvezda (3-4-2-1) Mateus – Eraković, Rodrigao, Učena – Seol, Krunić, Handel, Tiknizjan – Kostov, Duarte – Enem

Lil (4-2-3-1) Ozer - Santos, Mandi, Mbemba, Peru - Andre, Buadi - Perin, Haraldson, Pardo - Žiru

Aston Vila ili Lion potencijalni rivali

Ukoliko eliminišu Lil crveno-beli će u osmini finala igrati ili protiv Aston Vile ili protiv Liona.

Žreb za osminu finala na programu je u petak od 13 časova u Nionu.

Zvezda brani prednost iz Francuske

Crveno-beli su u prvom meču u Francuskoj slavili 1:0 golom Učene i dovoljno im je da ostanu neporaženi na ovom meču za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Zanimljivo je da će ovo biti već treći duel Zvezda i Lila ove sezone. U ligaškoj fazi crveno-beli su slavili na svom stadionu takođe rezultatom 1:0, pogotkom Marka Arnautovića sa penala u 85. minutu.

Autor: Jovana Nerić