CRVENA ZVEZDA ISPALA IZ EVROPE: Žiru i Lil priredili šok za Stankovića i crveno-bele

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u šesnaestini finala Lige Evrope.

Zvezda je u prvom meču u Francuskoj slavila minimalnim rezultatom 1:0.

Zvezda je u revanš meču Lige Evrope poražena od Lila rezultatom 0:2 nakon produžetaka i ukupnim rezultatom 1:2 eliminisana iz daljeg takmičenja.

Strelci su bili Žiru u 4., i Ngoj u 99. minutu

112. minut - Mateus spasava Zvezdu

Sjajna akcija Lila i velika prilika. Šutirao je Korea, Mateus sjajno brani.

107. minut - Arnautović u šansi

Nakon centaršuta Seola, pokušao je Arnautović, ali pravo u Ozera.

106. minut - Avdić menja Tiknizjana

Stanković je promenio levog beka.

104. minut - Stanković pravi dvostruku izmenu

Katai i Ovusu menjaju Rodrigao i Kostova.

99. minut - GOL - 0:2 - Ngoj

Nathan Ngoy makes it two in extra times!



🇪🇺 Crvena zvezda 0-2 Lillepic.twitter.com/yflz9N78I3 — Goals Xtra (@GoalsXtra) 26. фебруар 2026.

98. minut - Gosti opasniji u prvom produžetku

Lil, ima više loptu u nogama, crveno-beli višer orijentisani na kontranapad.

91. minut - Počeo je prvi produžetak

Nastavljen je meč na Marakani.

Produžeci

Gledaćemo još pola sata fudbala na Marakani.

90. minut - Nadoknada

Utakmica je produžena za samo dva minuta.

89. minut - Kostov uprskao veliku priliku

Brza kontra Zvezde, Kostov je prošao po desnoj strani, ali je uputio loš centaršut.

87. minut - Serija kornera

Ređaju se korneri i opasni centaršutevi Elšnika, povija se odbrana Lila, ali odoleva.

83. minut - Nova prilika

Pokušava Zvezda napada sa svih strana. Pokušao je Duarte glavom, nije bio precizan.

78. minut - Velika šansa za Zvezdu

Najpre je šutirao Seol, Ozer odbio loptu. Potom je Arnautović zavrnuo za Duartea, ali je odbrana Lila u polsednji čas intervenisala.

76. minut - Velika bitka na terenu

Sve pršti na Marakani, ali i dalje nema promene rezultata.

69. minut - Elšnik menja Handela

Reaguje Stanković, Elšnik menja Handela.

67. minut - Handel dobija žuti karton

Handel je dobio javnu opomenu zbog neopreznog starta sa leđa.

56. minut - Zvezda sve opasnija

Pritiskaju visoko crveno-beli. Ređaju se opasne situacije pred golom Lila

53. minut - Kostov u prilici

Nakon pravog glavometa posle auta Krunića lopta dolazi do Kostova koji šutira preko gola,

48. minut - Zvezda mnogo agresivnija u nastavku

Crveno-beli su mnogo agresivnije ušli u nastavak meča, u želji da što pre izjednače.

Stanković napravio dvostruku izmenu

Reagovao je trener crveno-belih. U igri su Arnautović i Veljković. Izašli su Enem i Učena koji ima žuti karton. Ne želi Stanković ništa da rizikuje.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

1. poluvreme - CRVENA ZVEZDA - LIL 0:1

Kraj poluvremena. Interesantnog, ali mnogo goreg po Zvezdu od četiri dosadašnja ovosezonska poluvremena proptiv ovog rivala. Prosto, Francuzi su bili daleko konkretniji, a prilično su neutralisali sve Zvezdine napade. Uostalom, i vode, anuliravši zaostatak iz prvog meča...

45' - Pokazuje trener Lila pomoćnom sudiji da mu trebaju naočare, jer je dosudio aut za Zvezdu. Prošao je bez javne opomene.

45' - Drugi korner za Zvezdu je bio opasniji od prvog, mada je lopta preletela sve kojima je bila namenjena.

44' - Još jedna prilika za Francuze! Žiru je ko zna koji put primio loptu okrenut leđima Zvezdinom golu, pa tu, sa sredine igrališta, odmah idealno uposlio saigrača, ovoga puta Parda, od kog je za samo delić sekunde bio brži Zvezdin golman. Napeto je...

42' - Dve šanse za Lil! Najpre šut Fernandeza Parda iskosa s leve strane, koji brani Mateus, a na odbijenu loptu reaguju bolje gosti, koji onda ubacuju opasno s desna, a Učena interveniše u poslednji čas. Nedugo zatim i peti korner za Lil, koji je iznudio dobru intervenciju Zvezdine odbrane i pokušaj Kostova da organizuje kontranapad, koji nije bio uspešan.

42' - Enem se zaista rve sa odbranom francuskog kluba, ali ni približno nije onako uspešan kao prošli put. Niti ima faulova u Zvezdinu korist.

40' - Iznenadna šansa za goste. Dok je pažnja svih bila na sredini terena, lopta je odjednom "data u prostor" Žiruu, a ovaj odmah šutirao, sa oko 20-25 metara. Nisko je gađao levicom u donji levi ugao, a golman Zvezde Mateus uspeo da odbrani.

39' - Dobar potez Kostova po levokrilnoj akciji domaćih, hteo je da proigra skroz na drugoj strani napada Seola koji je utrčao, no prozreli su to gosti u poslednji čas

37' - Ubrzao se ritam utakmice, i jedni i drugi su "dodali gas", a Učena dobrim uklizavanjem sprečava dodavanje pokušano iz levog dela kaznenog prostora crveno-belih ka Žiruu koji je utrčavao u sredinu

35' - Prvi korner za Zvezdu. "Proključala" je Marakana. Ipak, Kostov je prilično loše izveo to, pa nije došlo do prilike, a u nastavku akcije prvi žuti karton: Tebo Učena zaustavlja kontru rivala faulom s leđa.

34' - Korner za Lil sa desne strane bio je previše jako izveden, pa je na kraju gostujuća ekipa vratila loptu sve do svog golmana. A potom ofsajd Žirua.

33' - Hvataju se "delije" za glavu. Oduzeli su njihovi ljubimci loptu Lilu ispred njegovog šesnaesterca, pa se potom spetljali.

32' - Domaći tim je uspeo da "poravna rezultat" u posedu lopte, posle početne inicijative njegovog rivala.

31' - Tiknizjan je odlično izneo loptu u kiontranapadu, dodao Duarteu koji je prilično čekao sa odlukom "šta dalje", a onda je dodao skroz na drugu, desnu stranu. Posle centaršuta odande, lopta je stigla baš do Tiknizjana koji je dolazio do daha, šutirao je, bio izblokiran.

28' - Pokušava Zvezda dugačkim dodavanjima da pokrene svoju brzu tranziciju, namučila je sada malo svog suparnika, a izborila aut. Posle njega, engleski sudija Tejlor prekida meč jer je Andre povređen dok se Žiru borio sa Rodrigom... Povredio se asistent kod zasad jednog pogotka, ali izgleda da će odmah nastaviti da igra.

25' - Crveno-beli polako ali sigurno preuzimaju inicijativu, no ono što je najveći problem za njih u prvom delu prvog poluvremena je što je prisustvo Žirua prilično umirilo uticaj Zvezdinog presinga, koji je Francuze prilično mučio u prvom meču. Mnogo je smireniji Lil na ovom megdanu u odnosu na prošlu sedmicu. A i rešeniji. Uostalom, Zvezda ga je dvaput dobila ove sezone...

20' - Zvezda sve češće ima loptu u svom posedu, posle onih dugih, dugih Lilovih akcija.

18' - Delovalo je opasno po domaćine prilikom ovog udarca iz ugra, no drugi centaršut iz te akcije na kraju je završio u Mateusovom naručju.

17' - Lil je lob-dodavanjem prebacio deo Zvezdine odbrane, probao i da centrira s leve strane odmah i izborio prvi korner na utakmici.

16' - Druga dobra akcija domaćih u tranziciji, ovoga puta se Seol lepo ubacio po desnom krilu, "imao" je Enema u srcu šesnaesterca, a centaršut je bio za 2-3 metra neprecizan.

14' - Ozbiljan je presing crveno-belih, po celom tirenu, no njihov suparnik ne greši. Polako gradi svoj napad, pa makar to trajalo i po minut samo na svojoj polovini terena.

11' - "Delije" pozivaju jednu po jednu tribinu da se pridruže u glasnom navijanju. Lil, međutim, smireno igra, izdržao je uvodni nalet rivala posle postignutog gola. Sa dosta samopouzdanja igra tim iz Francuske.

7' - Zvezda je iznova pripretila po levom krilu, ali i ovoga puta su se gosti spasili, nije došlo do šuta koji bi zatresao njihovu mrežu.

5' - Posle jedne naizgled bezazlene situacije na desnom krilu napada francuske ekipe, desio se centaršut a na uglu peterca, onom bližem strani odakle je lopta dolazila, iskusni Žiru je bio bolje pozicioniran od Rodrigaa i glavom postigao gol. Posle Zvezdinih 0:1 u Lilu, sad je ukupan rezultat 1:1.

5' - Šok! Žiru daje gol, Lil vodi - 0:1!

2' - Probao je Lil da pripreti već iz prvog napada, uz zaglušujuću buku domaćih navijača, a onda je i Tiknizjan brzo krenuo u polukontru. Ona je završena i prvim udarcem. Naime, aut je bio za Zvezdu, lopta ud va poteza došla do Enema, a ovaj iz okreta šutirao - slabo, pravo u golmana, ali najavljuje ovo velika uzbuđenja!

1' - Počela je utakmica!

Ukoliko eliminišu Lil crveno-beli će u osmini finala igrati ili protiv Aston Vile ili protiv Liona.

Žreb za osminu finala na programu je u petak od 13 časova u Nionu.

Autor: A.A.