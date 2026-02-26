OLIMPIJSKA ŠAMPIONKA MORALA DA VRATI ZLATNU MEDALJU Drama iza kulisa Olimpijskih igara u Milanu (VIDEO)

Američka zvezda umetničkog klizanja Alisa Liu morala je da vrati jednu od svojih zlatnih medalja sa Zimskih olimpijskih igara.

Alisa Liu (20) je osvojila zlatnu medalju u umetničkom klizanju u slobodnom programu.

Ona je sada i olimpijska i svetska šampionka.

Donela je SAD prvo zlato u umetničkom klizanju u pojedinačnoj konkurenciji posle 24 godine. Na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Italiji osvojila je i zlato u ekipnoj konkurenciji.

Ali, zbog jedne nezgode, morala je da vrati jednu zlatnu medalju.

Liu, koju su preplavile emocije nakon što je dobila drugu zlatnu medalju, objasnila je: „Samo sam skakala gore-dole, kao što se to radi kada se slavi, i ona je jednostavno pala. Bukvalno je pala sa trake. Veoma se izgrebala, prilično udubila.“

Liu nije smela da je zadrži , jer to - nije dozvoljeno.

Naime, organizatori nisu dozvolili da je zadrži kao jedinstvenu uspomenu. Medalja je morala da bude vraćena i zamenjena novom, uprkos njenoj želji da sačuva baš tu, "posebnu" verziju.

- Pitala sam da li mogu samo da popravim ovu, jer sam se već vezala za nju. Ali u redu je, sada sam se "odvezala", baš kao i ona - našalila se šampionka.

Na ledu, međutim, nije bilo mesta greškama. Za svoj pojedinačni nastup dobila je visokih 226,79 bodova, nakon čega je emotivno reagovala, prišla kameri i poručila: "To je to o čemu pričam!“.

Inače, ove godine i Milanu je Liu bila prva Amerikanka koja je pobedila u ženskom umetničkom klizanju u individualnom nastupu nakon više od 20 godina. Zanimljivo je i da se ona povukla iz ovog sporta kao tinejdžerka od 16 godina, da bi se kasnije ponovo vratila takmičenjima.

Liu se takmičila na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine, ali je završila na šestom mestu.

Autor: Jovana Nerić