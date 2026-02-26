Džabari Parker dočekan kao car u Španiji! Najgore pojačanje u istoriji Partizana predstavljen kao NBA 'bomba'

Džabari Parker, najzvučnije pojačanje Partizana ove sezoe i zvanično je prešao u španski Huventud na tromesečnu pozajmicu. Jedno od najzvučnijih pojačanja u istoriji crno-belih, ujedno je i najveći promašaj, a u Španiji je imao neverovatan doček.

Naime, svojevremeno drugi pik na NBA draftu nije prikazao ništa od onoga što se od njega očekivalo. Nije se naigrao košarke ni kod Željka Obradovića, ni kod Đoana Penjaroje, a njegov pristup igri, forma i motiv dovedeni su u potpunosti u pitanje. Ali...

Ispostavilo se da su u Španiji, i te kako, zainteresovani za njegove usluge, da ga cene i žele. Predstavljanje na društvenim mrežama je to i pokazalo.

U momentu kada je zvanično objavljeno da Parker odlazi iz Partizana, usledila je erupcija oduševljenja u Španiji.

U prvom postu, predstavljen je kao "bomba".

💣 Cop sobre la taula! Jabari Parker és verd-i-negre!



🤝 L’ASISA Joventut ha arribat a un acord amb el crack nord-americà, que jugarà a Badalona fins a final de temporada cedit pel Partizan de Belgrad



🔗 El comunicat: https://t.co/a6S837OjuX



Welcome, JP! 💚🖤#CityOfBadalona… pic.twitter.com/DCnXvCwhC1 — Club Joventut Badalona (@Penya1930) 26. фебруар 2026.

- Bomba na sto! Džabari Parker je zeleno-crni! Huventud je postigla dogovor sa američkom zvezdom, koja će do kraja sezone igrati u Badaloni kao pozajmljeni igrač Partizana iz Beograda.

Potom, usledio je video u kojem se prikazuju momenti sa NBA drafta, kao i blistavi momenti njegove karijere:

Na kraju, predstavljen je sa naočarima za sunce:

Da podsetimo, nekadašnji drugi pik na NBA draftu poslednji put se našao u sastavu Đoana Penjaroje 9. januara, nakon čega je potpuno sklonjen iz tima i više nije trenirao sa Partizanom.

Španski tim se takmiči u FIBA Ligi šampiona, gde u drugoj TOP 16 fazi ima skor 1-3, dok u ACB ligi zauzima osmu poziciju sa učinkom 12-8.

Autor: Jovana Nerić