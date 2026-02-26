NEVIĐENA KOREOGRAFIJA DELIJA! Pogledajte šta su navijači Zvezde uradili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Lil igraju danas revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope, a pred tu utakmicu "delije" su uradile koreografiju kakva dosad nije viđena u Srbiji.
Naime, na severnoj tribini stadiona "Rajko Mitić" bio je iscrtan lik svetog Simeona Mirotočivog.
U svetu Stefan Nemanja, potom monah Simeon, rodonačelnik je svetorodne loze Nemanjića a ujedno i svetitenj kog "delije" slave kao svoju krsnu slavu.
Sve je bilo ukrašeno i parolom ispod "severa" na kojoj je pisalo:
"Neka vas naša vera vodi do pobede!"
Poruka Delija: “Neka vas naša vera vodi do pobede!”— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 26. фебруар 2026.
Autor: A.A.