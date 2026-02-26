NEVIĐENA KOREOGRAFIJA DELIJA! Pogledajte šta su navijači Zvezde uradili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Lil igraju danas revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope, a pred tu utakmicu "delije" su uradile koreografiju kakva dosad nije viđena u Srbiji.

Naime, na severnoj tribini stadiona "Rajko Mitić" bio je iscrtan lik svetog Simeona Mirotočivog.

U svetu Stefan Nemanja, potom monah Simeon, rodonačelnik je svetorodne loze Nemanjića a ujedno i svetitenj kog "delije" slave kao svoju krsnu slavu.

Sve je bilo ukrašeno i parolom ispod "severa" na kojoj je pisalo:

"Neka vas naša vera vodi do pobede!"

Autor: A.A.