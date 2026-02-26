PRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA NAKON ELIMINACIJE IZ LIGE EVROPE! Trener Zvezde utučen posle poraza od Lila, ali ništa ne zamera svojim igračima: Ponosan sam...

Trener crveno-belih se oglasio nakon poraza od Lila.

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u šesnaestini finala Lige Evrope.

Zvezda je u revanš meču Lige Evrope poražena od Lila rezultatom 0:2 nakon produžetaka i ukupnim rezultatom 1:2 eliminisana iz daljeg takmičenja.

Nakon utakmice utiske je sumirao trener crveno-belih Dejan Stanković:

- Rani gol dosta toga promeni, oduzme ti sigurnost i mirnoću. Morali smo to bolje da rešimo. Ja sam rekao da moramo da zajedno rešimo to sve, iskorigovali smo na poluvremenu. U drugom poluvremenu falilo je taj pogodak. Mislim da bi to promenio tok utakmice. Ja sam ponosan na momke, dali su sve od sebe i više od toga. Lil je ozbiljna ekipa, rade ozbiljne stvari na svakom polju. Nisu za džabe tu gde su. Nemam šta da zamerim, bilo je grešaka, mogli smo i u produžecima da damo gol. Ništa, od sutra idemo dalje. Imamo stare ciljeve, nove utakmice - kazao je trener crveno-belih.

Šta je Lil promenio večeras u odnosu na prošli meč?

- Rekao sam juče. Promeniće ulaz u igru, pritisak. Adaptirali smo se na to. Možda neki moj igrač nije bio u danu. Nismo bili u raspoloženju kao u Lilu. Nije bilo mnogo iznenađenja. Jednostavno, ako brzoj ekipi ostaviš malo prostora... Očekuje nas direktna igra, polukontre. Nije da je bilo iznenađenja. Mogli smo bolje reagovati kroz prvi gol. Mislim da bi to promenilo utakmicu - rekao je Stanković i dodao za kraj:

- Mnogo utakmica. Četvrta – nedelja – četvrtak. Bili smo blizu da to bude perfekcija. Ja nemam šta da zamerim igračima. Videću kada to budem analizirao bolje. Žao mi je. Idemo dalje.

Autor: A.A.