Trener Lila podigao glas: Rekli su da smo bruka francuskog fudbala...

Fudbaleri Lila uspeli su posle preokreta da prođu dalje protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope, čime su nadoknadili poraz iz prvog meča u Francuskoj. Danas su im za to bili dovoljni pogoci Olivijea Žirua iz 4. minuta i Natana Engoja u 95. minutu.

Posle konferencije, sasvim očekivano, trener Lila, Bruno Ženesio mogao je da bude i više nego zadovoljan prolaskom dalje, što je potvrdio i u razgovoru za novinare.

- Bilo je više stvari tokom utakmice, ispravili smo sve što nismo radili dobro taktički u prvom meču, takođe smo imali mnogo više agresivnosti i angažmana u duelima i to je na kraju pravilo razliku. Međutim, tačno je da je prvi gol, da nam je to dalo snagu i mi znamo da kada započnemo takvim rezultatom, da je to bitno u ovakvom meču, to nam je dalo snage i samopouzdanja. Dominirali smo prvo poluvreme, sve do početka drugog poluvremena je bilo poteškoća, ali smo na kraju mogli da se plasiramo dalje, mislim zasluženo. Moram da se zahvalim golmanu koji nas je održao u životu tokom prve utakmice - rekao je Bruno Ženesio.

Kako kaže, sve se promenilo posle tog prvog meča, kada su igračima pokazani video snimci sa pomenute utakmice u analizi.

- Da, nakon prethodne utakmice, imali smo puno slika, videa o manjku angažmana, manjka agresivnosti. Videli smo Zvezdu u prošloj utakmici, bilo je jako bitno pre svega da promenimo stanje duha, to je neophodno u Ligi Evrope, nije nekad dovoljno za učinak, ali je neophodno. Posao trenera je takav. Kada sve ide dobro, onda gurate dalje, a kada gubite, imate slučaj da ljudi zahtevaju odlazak, da bude stavljen na stub strama. Umem da stanem i kada funkcioniše i kada ne funkcioniše, da budem smirem i odmeren - podvukao je Ženesio.

Nije hteo da bira između Liona i Aston Vile, a potom je pohvalio Zvezdu i Dejana Stankovića velikim rečima.

- Već smo tri puta igrali protiv Liona, dva puta u šampionatu i jednom u Francuskom kupu. Prihvatićemo ko god bude dodeljen, posle prethodne utakmice mnogi nisu ni mislili da ćemo biti na žrebu, čak i francuski novinari. Vikali su nam da smo sramota francuskog fudbala. Prihvatićemo ekipu koja nam je dodeljena. Veliko poštovanje Zvezdi, imali su dve kvalitetne utakmice, kao i trenera Zvezde, koji je bio sjajan prema našoj ekipi. Lako je pobediti, nije lako izgubiti, ali je poštovao fer plej na kraju i to treba da se podvuče - rekao je na kraju Bruno Ženesio.

