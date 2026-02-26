Ovo je roster Srbije za meč sa Turskom! Vratio se Kalinić, njih 12 je Dušan Alimpijević odredio za borbu

Košarkaši Srbije sastaju se u petak uveče od 19.00 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" sa selekcijom Turske, a veče pred ovaj meč postale su poznate i postave u kojima će se dva tima predstaviti beogradskoj publici!

Najveća vest je ta da se u reprezentaciju zvanično vraća Nikola Kalinić, koji je odabran među 12 igrača koji će se suprotstaviti Turcima. Dušan Alimpijević odabrao je, naravno, i Dušana Ristića kao jednog od najiskusnijih, a tu je i Dejan Davidovac zajedno sa Lukom Mitrovićem.

Ovo je 12 igrača koje je Dušan Alimpijević odredio za meč sa Turskom: Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Bogoljub Marković (Mega), Stefan Momirov (Spartak Subotica), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Arijan Lakić (Partizan), Nikola Tanasković (Budućnost Podgorica), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Vilki Morskije Ščećin), Filip Barna (FMP) i Luka Mitrović (CSKA Moskva).

Na klupi će se naći pored Alimpijevića i pomoćnici Vladimir Jovanović, Milenko Bogićević, Nemanja Jovanović i Tomislav Tomović.

Sa druge strane, Turska nije i dalje objavila svoj roster, a na sajtu FIBA stoji sledeća informacija:

- Konačan roster će biti dostupan nakon tehničkog sastanka i potvrda mogućnosti nastupa, a kratko pre same utakmice. Pratite vesti za najnovije informacije o nastupu nacionalnih federacija - saopštila je FIBA.

Autor: Jovana Nerić