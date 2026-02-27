AKTUELNO

RUS PRVI FINALISTA: Danil Medvedev će se boriti za trofej na turniru u Dubaiju

Ruski teniser Danil Medvedev prvi je finalista ATP turnira u Dubaiju pošto je u polufinalu savladao prvog nosioca turnira, Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima rezultatom 2:0 (6:4, 6:2) za sat i 24 minuta.

Treći nosilac turnira Medvedev je bez većih problema stigao do finala, u prvom setu je napravio jedan brejk, a u drugom dva.

Medvedev će u finalu igrati protiv pobednika meča Andrej Rubljov - Talon Grikspor.

Pobednik turnira iz serije 500 će zaraditi 619.160 dolara, a poraženi finalista 333.160.

