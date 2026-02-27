ATAMAN SE RAZBESNEO PRED SRBIJU: Apsurdna su...

Selekcija Turske gostuje "Orlovima" u trećem kolu kvalifikacija za Mundobasket.

Košarkaška reprezentacija Srbije ugostiće Tursku u nekadašnjem Pioniru, u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svetsko prvenstvo 2027.

Izabranici Ergina Atamana su zvanični vicešampioni Evrope, a u Beograd su stigli samo bez NBA zvezda. Sa velikim zvezdama poput Džedija Osmana, Tarika Biberovića, Korkmaza, Šanlija... gosti su blagi favoriti protiv izabranika Dušana Alimpijevića.

Ipak, uprkos činjenici da će imati sve evroligaške igrače na raspolaganju, selektor Turske Ergin Ataman izneo je niz primedbi, zbog nesuglasica na realciji FIBA-Evroliga.

"Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo otvorili smo pobedama protiv Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Srbija je naš najteži protivnik i očekujemo zahtevnu utakmicu, jer i njima je ovaj meč veoma važan. Verujemo u igrače i činjenicu da smo se, zahvaljujući razumevanju klubova, okupili bez NBA košarkaša.

Imali smo samo jedan trening sa kompletnim sastavom, ali sistem igre je jasan. Predstoji teška utakmica i moramo biti maksimalno spremni. Smatram da imamo kvalitet i da, uz dobru igru, možemo do pozitivnog rezultata. Bez obzira na ishod, već u ponedeljak nas u Istanbulu čeka novi duel sa Srbijom, na koji ćemo se pripremiti.", jasan je Ataman.

U redovima vicešampiona Evrope debitovaće doskorašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, Tarik Biberović, koji je igrao za sve mlađe selekcije komšija.

Dolazak asa Fenerbahčea mnogo će značiti reprezentaciji Turske, a jedan od najboljih igrača Panatinaikosa, Džedi Osman prokomentarisao je važnost igrača tima iz Istanbula.

"Tarik u poslednje vreme igra veoma dobro, forma mu je stabilna. Pretpostavljam da su treneri odlučili da mesto za naturalizovanog igrača daju upravo njemu. Radujem se što ću prvi put igrati zajedno sa Tarikom. Pred nama je sjajan meč", zaključio je Osman.

Utakmica Srbija - Turska igra se sa početkom od 19 časova, a sva dešavanja iz dvorane "Aleksandar Nikolić" pratite uživo na našem portalu iz minuta u minut.

Autor: D.Bošković