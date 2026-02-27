KLJUČAĆE NA LETO U ZVEZDI! Sprema se veliki potpis? Najbolji asistent Evrolige je prioritet kluba sa Malog Kalamegdana...

Zvezda planira značajnan potpis! Najbolji asistent Evrolige postaje ključna meta kluba sa Malog Kalemegdana.

Crvenoj zvezdi neće biti nimalo lako da na leto potpiše novi veliki i važan ugovor...

Posle ovakve sezone, u kojoj je Amerikanac postao najbolji asistent u Evroligi, biće još mnogo klubova koji će želeti njegov potpis.

Ipak, Zvezda u rukama drži "nož i pogaču", a Kodi Miler Mekintajer je već sada, miljenik navijača crveno-belih.

Ta konekcija je dodatno produbljena i odlaskom Kodija na sever Marakane, gde je uživo gledao kako Zvezda gazi Partizan (3:0) u 178. večitom derbiju.

Kodiju na leto ističe ugovor sa Zvezdom, u koju je 2024. godine stigao iz Baskonije. Mekintajer je tekućoj sezoni, posle 29 odigranih utakmica, najbolji asistent Evrolige sa 6,9 dodavanja po meču. Odmah ispred Majk Džejmsa, Silavana Fransiska i Mekinli Rajta.

Zvezda će pokušati i daće sve od sebe da Kodija zadrži i sa njim obnovi saradnju, a taj posao nimalo neće jednostavan, jer je Amerikanac u Zvezdi postao jedan od najučinkovitijih igrača u Evroligi - i velika želja mnogih...

Prioritet Zvezde na leto, pored Kodija, je i Džordan Nvora, a Delije žele da i narednih godina gledaju ubojiti tandem u crveno-beloj uniformi.

Rani život i školovanje

Košarku je igrao na univerzitetu Vejk Forest, gde je bio jedan od nosilaca igre svoje ekipe. Tokom studija isticao se po poenima, asistencijama i skokovima, što je retko za igrača na njegovoj poziciji.

Profesionalna karijera

Nakon završetka studija započeo je profesionalnu karijeru u Evropi. Igrao je u Belgiji, Sloveniji, Rusiji, Turskoj, Španiji i Francuskoj. Vremenom je postao jedan od zapaženijih plejmejkera u evropskim takmičenjima.

Najveći uspon ostvario je u španskoj Baskoniji, gde je bio jedan od glavnih igrača i učesnik najjačeg evropskog klupskog takmičenja. Posebno je ostao upamćen po istorijskoj utakmici u kojoj je ostvario trostruki učinak sa velikim brojem poena, skokova i asistencija, što je veoma retko u tom takmičenju.

Kasnije je potpisao za Crvenu zvezdu iz Beograda i nastavio nastupe u regionalnoj ligi i Evroligi. Pored Zvezde, Kodi je u sezoni 2020-2021 igrao za Partizan.

Reprezentacija

Miler-Mekintajer nastupa za reprezentaciju Bugarske, za koju je postao jedan od ključnih igrača i vođa tima.

Statistika po sezonama u Evroligi

2023–24 (Baskonia): Prosek oko 10, 6 asistencija po meču.

2024–25 (Crvena zvezda): Prosek 10 poena, 6 asistencija po utakmici.

2025–26 (Crvena zvezda): Prosek oko 13 poena, 6,9 asistencija i 4,4 skoka

Autor: D.Bošković