Bomba! Miloš Janičić ulazi u profi boks: Zakazan neviđeni spektakl u Srbiji za mesec dana!

Prava bomba informacije zvanično je objavljena danas, jedan od najpopularnijih MMA boraca iz regiona, Miloš Janičić, odlučio se za novi iskorak u karijeri i ulazak u profi ring!

Popularna "Kobra" iz Podgorice će se boriti na spektaklu u Boru, koji je zakazan za 28. mart u organizaciji Balkan Boxing organizacije u Sportskom centru Bor.

Nema sumnje, hala će biti mala da primi sve zainteresovane za ovaj spektakl i prvu profi borbu Miloša Janičića.

Balkan Boxing je već objavio i zvanične informacije o događaju, gde će se takođe boriti i jedan od najboljih srpskih boksera, Jovan Nikolić.

Takođe, jedno od najzvučnijih imena biće i Aleksej Šendrik, bokser iz Rusije koji boksuje pod zastavom Srbije.

Njihovi protivnici još nisu poznati i verovatno će se više detalja znati narednih dana, kada bi i sami akteri izneli informacije o svemu.

Miloš Janičić inače u MMA ima skor od 19 pobeda i tri poraza. Trenutno je u seriji od osam uzastopnih pobeda i trenutno je jedna od najvećih FNC zvezda.

Njegova borba protiv Marka Bojkovića prošle godine u Areni bio je spektakl koji je napunio najveću dvoranu na Balkanu. Potom je "zapalio" i Moraču u borbi protiv Aleksa Oliveire, kada su ga bodrili i Varvari, navijači Budućnosti iz Podgorice, koji ga prate gde god se bori, pa ne bi bilo iznenađenje da dođu i u Bor.

Jovan Nikolić je jedan od najboljih srpskih boksera, nedavno je borbom sa Almirom Memićem za državnog prvaka oduševio Srbiju i skrenuo pažnju na boks u Srbiji. On do sada u karijeri ima skor od 15 pobeda i 6 poraza kada je u pitanju i amaterski boks, dok u profi borbama ima skor od 8:0, od toga četiri nokautom.

Nema sumnje, fanovi boksa, ali i MMA, sa velikim nestrpljenjem će čekati 28. mart i boks spektakl u Boru.

Autor: A.A.