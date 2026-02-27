SKANDAL! Poznati teniser suspendovan na devet godina, nameštao mečeve od 2018. do 2025. - uhvaćen, pa priznao 30 dela

Najnovije vesti iz tenisa šokirale su sve ljubitelje "belog sporta".

Naime, argentinski teniser Leonardo Abojan suspendovan na period od čak šest godina i devet meseci od strane Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) i kažnjen sa 40.000 dolara (od čega je 25.000 dolara uslovno) nakon što je priznao 30 kršenja Programa za borbu protiv korupcije u tenisu (TACP).

Dvadesetsedmogodišnji Abojan priznao je nameštanje osam sopstvenih mečeva u singlu i dublu na ITF turneji i ATP čelendžer turnirima između 2018. i 2025. godine.

Sam igrač je priznao sve optužbe ITIA uključujući "olakšavanje klađenja za druga lica", nameštanje ishoda događaja, primanje novca da ne pruži maksimalan trud i neprijavljivanje koruptivnih pristupa.

Abojan, koji je u aprilu 2025. godine dostigao 229. mesto na svetskoj rang listi u singlu, prihvatio je pomenutu sankciju i odrekao se prava na saslušanje pred nezavisnim službenikom za saslušanja o borbi protiv korupcije.

Pošto je privremeno suspendovan od 19. septembra 2025. godine, Aboijanova suspenzija će se završiti 18. juna 2032. godine, pod uslovom da do tada otplati neizmirene kazne.



Tokom perioda zabrane, Aboijanu je zabranjeno da igra, trenira ili prisustvuje bilo kom teniskom događaju koji su odobrili članovi ITA (a to su ATP, ITF, VTA, Teniski savez Australije, Francuska teniska federacija, Vimbldon i Teniski savez SAD) ili bilo koje nacionalno udruženje.

U saopštenju se podseća da je "ITIA nezavisno telo koje su osnovali njeni teniski finansijeri radi promocije, podsticanja, unapređenja i zaštite integriteta profesionalnih teniskih događaja".

Autor: D.Bošković