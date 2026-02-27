AKTUELNO

Košarka

OVAKO IZGLEDA TABELA POSLE PORAZA SRBIJE: Orlovi zakomplikovali sebi put na Mundobasket

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Ovaj poraz ne komplikuje toliko situaciju u ovoj grupi, koliko nastavak kvalifikacija

Košarkaška reprezentacija Srbije porazom od Turske u Beogradu zakomplikovala je sebi put na Svetsko prvenstvo.

Srbija je u utakmici 3. kola grupe C poražena rezultatom 78:82, što je prvi poraz u kvalifikacijama.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Turska sada vodi sa maksimalnih 3-0, Srbija je druga sa 2-1, a po svemu sudeći Bosna i Hercegovina će upisati prvu pobedu, pošto igra na svom terenu protiv Švajcarske.

Srbija za tri dana gostuje Turskoj u Istanbulu, pa će imati priliku da se revanšira i eventualno preuzme prvo mesto.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

No, ovaj poraz ne komplikuje toliko situaciju u ovoj grupi, koliko nastavak kvalifikacija. Tri prve ekipe iz grupe C prolaze u narednu fau takmičenja, ali se prenose bodovi. To može biti od velike važnosti pošto se ukrštamo sa grupom gde su košarkaške velesile poput Litvanije i Italije.

Autor: D.Bošković

#Srbija

#Turska

#kosarka

#kosarkasi

#orlovi

POVEZANE VESTI

Košarka

Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza Partizana od Panatinaikosa: Crno-beli mogu i na poslednje mesto...

Fudbal

Sramno skandirali 'Ubij Srbina', a sada se ovako brane: Hrvati svu krivicu svalili na Albance - Čeka se odluka UEFA!

Košarka

ŠTA OČEKUJE KOŠARKAŠE SRBIJE OVE GODINE: Orlovi su se fantastično zaleteli ka Mundobasketu, ali paklen posao tek treba da se odradi!

Košarka

SRBIJU ČEKA PAKAO U KVALIFIKACIJAMA ZA MUNDOBASKET: Nikad teži žreb za Orlove

Košarka

ZVEZDA NA DEOBI PRVOG MESTA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle fantastične pobede crveno-belih!

Košarka

ZVEZDA I DALJE U SAMOM VRHU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crveno-belih od Barselone