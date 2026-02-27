Alimpijević otkrio: Kalinić neće igrati narednu utakmicu

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Turske u trećem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a Dušan Alimpijević otkrio je još loših vesti pred drugi meč sa Turcima.

Srbija je gubila 15 razlike na poluvremenu, na kraju uspela da se vrati u utakmicu, ali nije trijumfovala. Dušan Alimpijević je na konferenciji saopštio da u narednom meču neće moći da računa na Nikolu Kalinića:

- I za manje stvari sam bio izbačen sa utakmice... Ono što mogu sada da kažem je da Kalinić izlazi iz kampa, to je bio dogovor sa Crvenom zvezdom i zahvalnost što nam je ustupila sve reprezentativce koje smo tražili. Kalinić izlazi iz kampa, on se vraća u klub. Dva nova igrača su prisitgla, Aleksa Avramović i Dangubić. Od ovih 12, to je 11, logično je da sa ovom dvojicom imamo 13 i moramo odrediti ko je igrač manje. Moram da pogledam večera sa doktorima. Novak je imao problema sa stopalom i sa tetivom, on je pod bolom rešio da igra ovu utakmicu što poštujem i cenim. Nije nam ideja da povredimo igrača, da ga vratimo povređenog. Moramo da ispoštujemo medicinske izveštaje, pa ću biti pametniji posle razgovora sa doktorima.

Srbija sa Turskom igra naredni meč u ponedeljak u Istanbulu.

Autor: D.Bošković