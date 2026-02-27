AKTUELNO

UZDIGNUTE GLAVE! Ognjen Dobrić nakon poraza Srbije o Turske u Beogradu!

Košarkaši Srbije poraženi su od Turske sa 82:78 u kvalifikacijama za Mundobasket. Ognjen Dobrić komentariše težak meč i nadu za bolji rezultat.

Košarkaši Srbije poraženi su u hali "Aleksandar Nikolić" od reprezentacije Turske sa 82:78, u okviru trećeg kola kvalifikacija za Mundobasket.

Nakon meča oglasio se Ognjen Dobrić:

- Teška utakmica, jako naporna, veoma veliki zaostatak na poluvremenu, mislim da nas je to koštalo, nismo imali snage za taj kompletan preokret. Odigrali smo drugo poluvreme sa ogromnom energijom, ubacili neke šuteve, došli na jednu loptu, ali eto. Nadam se da će u Turskoj biti bolje za nas - rekao je Dobrić.

