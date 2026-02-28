Sjajna partija Jokića, još jedan tripl-dabl Srbina: Denver nije uspeo, poražen od Oklahome posle produžetaka

Košarkaši Denver Nagetsa su posle produžetaka poraženi od ekipe Oklahoma siti Tandera rezultatom 127:121.

Imao je tim iz Kolorada priliku da reši sve u regularnom delu meča, ali konstantna dvocifrena prednost tokom tri četvrtine nije bila dovoljna, pa je četa Dejvida Adelmana na kraju položila oružje pred šampionom NBA lige.

Nikola Jokić igrao je odličnu partiju, iako ga šut nije služio najbolje, imao 23 poen, uz čak 17 skokova i 13 asistencija. Sa druge strane, Šej GIldžes Aleksander završio je sa 36 koševa, a samo jedno dodavanje mu nedostajalo mu je za dabl-dabl.

Nije bilo poznato sve do večernjih časova da li ćemo imati priliku da gledamo okršaj za MVP trku između Jokića i Šeja, ali je na kraju objavljeno da će se Kanađanin posle povrede i odsustva vratiti upravo za ovu utakmicu.

Nakon početnog odmeravanja snaga i opipavanja pulsa, Denver Nagetsi su došli do serije od 15:0, što je timu iz Kolorada donelo prednost od 17 14 koševa u prvoj deonici, dok je u domaćem tinu samo Šej bio raspoložen i uspeo da koliko-toliko drži Oklahomu u igri.

Nije druga četvrtina donela značajnije promene osim što je aktuelni NBA šampion uspeo da konsoliduje malo redove i vrati se u život. Raspoložen je bio kanadski plejmejker, koji je već do poluvremena imao 18 koševa. Sa druge strane, Jokić nije bio raspoložen kada je u pitanju bio šut, međutim, ponovo su sve statističke kolone bile štiklirane.

Ceo tok meča je ukazivao da bismo mogli da gledamo neizvesnu završnicu. Tek što jedan tim uspe da dođe do osetnije prednosti, tako ovaj drugi brzo to istopi i vrati sve na "nulu". Treća četvrtina je upravo bila takva, Denver je imao prednost od 11 poena, Šej Gildžes Aleksandar je serijom od sedam uzastopnih koševa približio Tandere na samo minus četiri, a u poslednji kvartal se ušlo sa šest poena viška za ekipu Dejvida Adelmana.

Uspela je Ohlahoma da se vrati rezultatski u meč, na kraju dođe i do prednosti, ali je košem Nikole Jokića Denver stigao do produžetka u kojem je nemilosrdan bio NBA šampion, te sa serijom 12:5 slavio konačnu pobedu.

