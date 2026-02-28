KECMANOVIĆ BEZ FINALA U AKAPULKU! Stigao do izjednačenja posle velike borbe, pa pao u trećem setu!

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da izbori plasman u finale turnira u Akapulku.

Posle tri seta i nešto više od dva i po sata velike borbe, Italijan Flavio Koboli je savladao srpskog asa rezultatom 2:1 u setovima (7:6, 3:6, 6:4).

U prvom setu su igrači razmenili po brejk, da bi Kecmanović u desetom gemu spasio dve velike brejk lopte i kasnije se izborio za taj-brejk.

Međutim, Italijan je bio skoncentrisaniji, stigavši do prednosti nakon skoro sat vremena igre.

Srpski teniser je zaigrao bolje u drugom setu i nakon propuštene dve šanse je uspeo da oduzme servis rivalu u osmom gemu i izjednači.

Brejkom u prvom gemu trećeg seta se Kecmanović našao u odličnoj poziciji, ali je do kraja čak tri puta dopustio brejk rivalu i tako ostao bez plasmana u veliko finale.

Koboli će u finalu igrati protiv pobednika duela Fransis Tijafo - Brendon Nakašima.

Autor: Jovana Nerić