JOKIĆ BIO SPREMAN DA SE POTUČE: Nikola posle poraza progovorio o sukobu: Neću da...

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su posle produžetka od Oklahoma Siti Tandera rezultatom 127:121. Ekipa iz Kolorada imala je priliku da meč reši u regularnom delu, ali uprkos dvocifrenoj prednosti tokom tri četvrtine nije uspela da sačuva vođstvo, pa je tim Dejvida Adelmana na kraju morao da prizna poraz od aktuelnog šampiona NBA lige.

Nikola Jokić odigrao je vrlo dobru utakmicu. Iako ga šut nije najbolje služio, susret je završio sa 23 poena, 17 skokova i 13 asistencija.

Takođe, jedan detalj će po lošem pamtiti Srbin, jer se u četvrtoj deonici sukobio sa Dortom i Vilijamsom.

- To je što je, neću mnogo da komentarišem. To je bio bespotreban potez i nepotrebna reakcija. Mislim da takve stvari ne treba da se dešavaju u košarci. Nema im mesta na parketu. Bio je to njegov bespotreban potez i moja nepotrebna reakcija - rekao je Jokić.

Posle je pričao o utakmici:

- Mislim da je bio dobar i poslednji šut koji smo uzeli. Oni su postigli osam poena u produžetku iz tranzicije, a mi smo mislili da neće toliko da trče, ali Džo je imao dve trojke iz ugla i Valas je imao jedno polaganje... Mi nismo mogli da pogodimo ništa na kraju utakmice i na kraju produžetka i to je odlučilo - konstatovao je Jokić.

Autor: Iva Besarabić