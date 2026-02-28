MIŠKO RAŽNATOVIĆ SE OGLASIO POSLE PORAZA SRBIJE Evo šta je poručio poznati menadžer

Kratka i jasna poruka Ražnatovića.

Košarkaši Srbije doživeli su prvi poraz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine. "Orlovi" su u Beogradu izgubili od Turske rezultatom 82:78 i sada imaju skor 2-1.

Tokom većeg dela meča su gosti imali prednost, a onda se tim Dušana Alimpijevića krajem treće četvrtine u potpunosti vratio u meč. U četvrtoj je uspeo čak i da povede, ali nije imao snage da dođe do velike pobede.

Posle utakmice u "Pioniru" se oglasio Miško Ražnatović. Poznati menadžer je imao jaku poruku.

- Ponekad poraz donese više dobra nego što bi donela pobeda - napisao je Ražnatović.

Srbija će već u ponedeljak imati priliku da se revanšira Turskoj, pošto će se dva tima sastati u Istanbulu.

Autor: Jovana Nerić