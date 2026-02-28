Makabi Tel Aviv se vraća u Beograd, rat zaustavio sport i Evroligu u Izraelu

Zbog eskalacije sukoba i rata Izraela i SAD-a sa Iranom, košarkaški klub Makabi Tel Aviv ponovo se vraća u Beograd, gde će igrati svoje utakmice u Evroligi. Rat i vojna napetost ponovo su uticali na sport, samo nekoliko nedelja nakon što je domaće prvenstvo prekinuto zbog bezbednosnih razloga.

Upozorenja su stigla brzo – sirene su se oglasile širom severnog Izraela usled iranskog balističkog napada, a građanima tog područja je naloženo da se sklone, prenosi Tajms of Izrael. Klub je zbog toga odložio sve utakmice domaće Winner lige, uključujući meč protiv Hapoel Haifa, kao i sve mečeve omladinskog pogona.

Ipak, izraelski klubovi očekuju da nastave takmičenje u evropskim okvirima. Prema izveštaju Eurohoops-a, timovi Makabi Tel Aviv i Hapoel Tel Aviv već su u procesu prebacivanja svojih administrativnih i timskih aktivnosti van Tel Aviva, a utakmice koje su prvobitno bile planirane u Izraelu verovatno će biti odigrane na neutralnim terenima.

Kao i tokom sukoba u Pojasu Gaze, Beograd se ponovo pokazuje kao spreman domaćin. Srpska prestonica će pružiti logističku i organizacionu podršku, a dvorana "Aleksandar Nikolić" biće stari-novi dom Makabija na evroligaškoj sceni.



Autor: Jovana Nerić