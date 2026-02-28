EVROLIGA PREKINULA TAKMIČENJE ZBOG SUKOBA NA RELACIJI IZRAEL - IRAN! Ratno stanje napravilo haos, stiglo i hitno saopštenje čelnika

Haos i tenzije na relaciji Izraela i Irana napravile su pometnju u čitavom svetu.

Zakačen je i sport, a Evroliga je morala da prekine jedno takmičenje! Čelnici Evrolige otkazali su kvalifikacije za "NextGen" turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a potom su se oglasili saopštenjem u kom su dali kratko objašnjenje.

The adidas NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi has been temporarily suspended as a precautionary measure.



Euroleague Basketball and the host are actively evaluating the situation, and further information will be communicated in due course. pic.twitter.com/oeeg8qiRXV — EuroLeague (@EuroLeague) 28. фебруар 2026.

- Kvalifikacije za "NextGen" Evroliga turnir u Abu Dabiju privremeno su obustavljene kao mera predostrožnosti. Evroliga i domaćin aktivno prate situaciju, a dodatne informacije biće saopštene u dogledno vreme - stoji u saopštenju.

Turnir je prekinut tokom utakmice Monako – Aris ranije danas zbog napada na vojne baze u blizini mesta održavanja.

The Next Gen Euroleague in Abu Dhabi has been suspended 🚨



The tournament was halted during the AS Monaco vs. Aris game.pic.twitter.com/GlQwbgUuJ3 — BasketNews (@BasketNews_com) 28. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić