EVROLIGA PREKINULA TAKMIČENJE ZBOG SUKOBA NA RELACIJI IZRAEL - IRAN! Ratno stanje napravilo haos, stiglo i hitno saopštenje čelnika

Haos i tenzije na relaciji Izraela i Irana napravile su pometnju u čitavom svetu.

Zakačen je i sport, a Evroliga je morala da prekine jedno takmičenje! Čelnici Evrolige otkazali su kvalifikacije za "NextGen" turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a potom su se oglasili saopštenjem u kom su dali kratko objašnjenje.

- Kvalifikacije za "NextGen" Evroliga turnir u Abu Dabiju privremeno su obustavljene kao mera predostrožnosti. Evroliga i domaćin aktivno prate situaciju, a dodatne informacije biće saopštene u dogledno vreme - stoji u saopštenju.

Turnir je prekinut tokom utakmice Monako – Aris ranije danas zbog napada na vojne baze u blizini mesta održavanja.

Autor: Iva Besarabić

