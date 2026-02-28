BOMBE I SIRENE PREKINULE TAKMIČENJE EVROLIGE USRED UTAKMICE! Pogledajte reakciju šokiranih košarkaša - Snimak obišao planetu (VIDEO)

Haos i tenzije na relaciji Izraela i Irana napravile su pometnju u čitavom svetu.

Zakačen je i sport, a Evroliga je morala da prekine jedno takmičenje! Čelnici Evrolige otkazali su kvalifikacije za "NextGen" turnir u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a potom su se oglasili saopštenjem u kom su dali kratko objašnjenje i više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Turnir je prekinut tokom utakmice Monako – Aris ranije danas zbog napada na vojne baze u blizini mesta održavanja, a snimak šokiranih košarkaša u trenutku prekida obišao je planetu.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

The Next Gen Euroleague in Abu Dhabi has been suspended 🚨



The tournament was halted during the AS Monaco vs. Aris game.pic.twitter.com/GlQwbgUuJ3 — BasketNews (@BasketNews_com) 28. фебруар 2026.

Autor: Iva Besarabić