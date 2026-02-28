AKTUELNO

Košarka

KOŠARKAŠKA LIGA IZRAELA IZDALA SAOPŠTENJE! Takmičenje suspendovano zbog ratnog stanja, čelnici se oglasili: Evo šta čeka Micića i ostale košarkaše

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Darko Vojinovic ||

Takmičenje u košarkaškoj Superligi Izraela privremeno je suspendovano "zbog bezbednosnih problema" u toj zemlji, saopštilo je danas rukovodstvo izraelskog prvenstva.

Kao odgovor na jutros početi napad Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela na Iran, iranska paravojna Revolucionarna garda napala je Izrael i nekoliko drugih zemalja Bliskog istoka.

U saopštenju Superlige Izraela, koje je preneo portal Basket Njuz (Basket News), piše da "Liga funkcioniše u skladu sa smernicama Komande domaćeg fronta i radi na sprovođenju, na osnovu situacije na terenu, planova koji su unapred pripremljeni za trenutne okolnosti. Liga je u stalnom kontaktu sa klubovima, bezbednosnim organima i Ministarstvom kulture i sporta i preduzima sva neophodna prilagođavanja i mere kako bi se osigurala optimalna spremnost za nastavak aktivnosti na datum koji odrede nadležni organi".

"Vodeći princip lige je da zaštiti bezbednost svih igrača i osoblja tima i da im obezbedi bezbedno i zaštićeno okruženje - posebno za strane igrače. Kako vreme prolazi i situacija postaje jasnija, donosiće se preciznije i dobro informisane odluke. Nastavićemo da pružamo ažuriranja u skladu sa daljim razvojem događaja", piše u saopštenju Superlige.

Basket Njuz navodi da je stranim igračima, među kojima je i reprezentativac Srbije Vasilije Micić, rečeno da Izrael i da se očekuje da će preostale utakmice Makabija i Hapoela iz Tel Aviva u Evroligi biti odigrane u drugim zemljama.

Evroliga je u petak već potvrdila da će predstojeći mečevi Makabija protiv Fenerbahčea i Efesa biti odigrani u Beogradu, a duel Hapoela i Fenerbahčea je premešten u Sofiju.

Današnja utakmica juniorske Evrolige između Monaka i Arisa koja se igrala u Abu Dabiju, privremeno je prekinuta iz "predostrožnosti".

Autor: Iva Besarabić

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Košarka

#Napad

#Rat

#SAD

#Sport

POVEZANE VESTI

Košarka

EVROLIGA PREKINULA TAKMIČENJE ZBOG SUKOBA NA RELACIJI IZRAEL - IRAN! Ratno stanje napravilo haos, stiglo i hitno saopštenje čelnika

Svet

NAPETOST RASTE: Italija pozvala svoje državljane da napuste Iran zbog bezbednosne situacije

Svet

PRVA REAKCIJA RUSIJE! Moskva BESNA zbog napada Izraela i Amerike na Iran: Trampu se ovo neće svideti

Svet

Netanijahu putuje u posetu Mađarskoj: Sastaće se sa premijerom Viktorom Orbanom

Svet

KOLUMBIJSKA POLICIJA NA NOGAMA ZBOG BALKANSKOG KARTELA: Kad uhapse jednog, novi mafijaš stigne iz Ekvadora i GUBI MU SE SVAKI TRAG

Hronika

Oglasili se iz ambasade Izraela: U zgradi nisu bili službenici i diplomate, policija istražuje slučaj!