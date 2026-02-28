DRAMA U DUBAIJU: Košarkaši Partizana zarobljeni zbog rata! Osetkovski i Milton ne mogu da napuste zemlju!

Novi potresi u Humskoj, ali ovog puta nemaju veze sa terenom. Dok se situacija na Bliskom istoku dramatično pogoršava nakon koordinisanih udara Izraela i SAD na Iran, posledice se osećaju širom regiona. Zbog toga su, kako prenosi Telegraf.rs, dvojica košarkaša Partizana ostala su zaglavljena u Dubaiju!

Zatvoreno nebo i raketni udari

Nakon što je Iran uzvratio napad, projektili su pogodili više ciljeva u okolnim državama, a zastrašujući snimci stižu i iz samog centra Dubaija. Zbog totalnog kolapsa vazdušnog saobraćaja i delimičnog zatvaranja neba iznad Emirata, crno-beli dvojac trenutno nema način da napusti zemlju.

Osetkovski i Milton na bezbednom

U pitanju su Dilan Osetkovski i Šejk Milton, koji su se u Dubaiju zatekli u trenutku eskalacije sukoba. Prema informacijama koje prenosi Telegraf.rs, igrači su na bezbednom, ali su u stalnom kontaktu sa klubom i pokušavaju da pronađu bilo kakav način da se izvuku iz zemlje koja je pod raketnom pretnjom.

Situacija se menja iz minuta u minut, a letovi ka Evropi su do daljeg otkazani. Navijači Partizana sa zebnjom iščekuju nove informacije o tome kada će se njihova pojačanja pridružiti timu u Beogradu.

Uskoro opširnije...

Autor: D.S.