Angelina Topić donela odluku: Neće učestvovati na ovom takmičenju, poznat i razlog

Najbolja srpska atletičarka u ovom momentu, uz Adrianu Vilagoš i iskusnu Ivanu Španović, Angelina Topić donela je odluku da se povuče da Prvenstva Srbije u dvorani zbog problema sa prehladom.

Gledaoci u Srbiji su želeli da vide sjajnu Srpkinju, koja je u utorak oborila sopstveni rekord i postala prva dama u istoriji Srbije koja je preskočila 2 metra, i čiji rezultat je priznat. To je ostvarila na mitingu u Banjskoj Bistrici.

Prethodno je slavila na Belgrade Indoor Meeting-u, kao i na mitingu u Lođu, gde je oborila svoj prethodni rekord u dvorani i ostvarila rezultat 1.98. Bilo kako bilo, ako potoji neki dobar momenat za pauzu, to je ovaj.

Ostaje žal što je nećemo gledati još jednom na Banjici u ovoj sezoni, ali pred njom je priprema za Svetsko dvoransko prvenstvo u Torunju krajem marta i borba za medalju na jednom od dva velika takmičenja koja su joj ostala bez medalje za sada, osim SP u dvorani to su još i Olimpijske igre.

Autor: Marija Radić