VLAHOVIĆ ŠOKIRAO EVROPSKE GIGANTE: Srbin traži milione samo za potpis! Plata od koje se vrti u glavi – ko ovo može da plati?

Srpski napadač Dušan Vlahović biće glavna zvezda predstojećeg letnjeg prelaznog roka, ali njegovi finansijski zahtevi već su naterali mnoge klubove da stave prst na čelo.

Kako se saznaje, reprezentativac Srbije planira da maksimalno naplati status slobodnog igrača.

Samo za potpis – 15 miliona evra!

Vlahovićevi zahtevi su kristalno jasni: onaj ko želi njegov potpis, moraće prvo da isplati "bonus za vernost" od neverovatnih 15.000.000 evra. I to je samo početak, pre nego što se uopšte dođe do same plate.

Plata ostaje "kraljevska"

Iako su mnogi očekivali da će Dušan spustiti kriterijume, to se neće desiti. Napadač ne želi da ide ispod nivoa koji je imao u Torinu:

Trenutna plata u Juventusu: 12.000.000 evra godišnje.

Donja granica za novi klub: Eventualnih 10.000.000 evra (neto).

Ko su kandidati?

Spisak klubova koji mogu da isprate ove astronomske cifre je veoma kratak. Dok se Juventus bori sa finansijama, a Barselona i dalje krpi budžet, u igri ostaju samo najbogatiji:

Bajern Minhen (koji traži dugoročnu zamenu u napadu).

Milan (teško izvodljivo bez prodaje zvezda).

Premijer liga (klubovi poput Arsenala ili Čelsija koji su ranije pokazivali interesovanje).

Srbina čeka "vrelo leto", ali jedno je sigurno – Dušan Vlahović ne ide nigde bez ponude koja će uzdrmati fudbalsku pijacu.

