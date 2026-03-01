IRAN NEĆE DA IGRA NA SVETSKOM PRVENSTVU! Rat na istoku napravio totalni HAOS tri meseca pred Mundijal - Iranci odbijaju da putuju u Ameriku

Iran je napadnut od strane SAD i Izraela, a Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael.

To se dogodilo 108 dana pre nego što bi reprezentacija ove države trebalo da igra svoju prvu utakmicu na predstojećem Mundijalu

Da stvar bude gora u celoj ovoj situaciji, sve tri urakmice u grupnoj fazi Iran je trebalo da igra upravo u SAD, protiv Novog Zelanda Los Anđelesu 21. juna, protiv Belgije u istom gradu 21. juna i protiv Egipta u SIjetlu 26. juna.

U ovom trenutku deluje da će FIFA morati hitno da pronađe adekvatno rešenje jer šanse da Iran zaigra na Svetskom prvenstvu nisu velike.

"Sa onim što se desilo danas i napadom SAD, malo je verovatno da možemo da se radujemo Svetskom prvenstvu, ali sportski rukovodioci moraju da odluče to", rekao je predsednik FS Irana Mehdi Taj.

Uticaj rata na sport

Sukobi na bliskom istoku i te kako utiču na sport u državama ugrožene vojnim sukobima.

Fudbalsko prvenstvo u Iranu je prekinuto, a ono što takođe deluje kao da je izvesno u ovom trenutku jeste povratak izraelskih evroligaša u Evropu.

Ne postoje zvanične informacije trenutno, ali naslućuje se da bi Makabi iz Tel Aviva ponovo mogao da bude domaćin u Beogradu, a Hapoel Tel Aviv u Sofiji.

Autor: Iva Besarabić