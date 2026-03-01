Prvi čovek srpskog olimpijskog boksa marljivim radom, osmišljenom strategijom i neverovatnom energijom, preporodio je bokserski sport u Srbiji, oživeo stare i na takmičarsku scenu izveo nove bokserske centre i klubove, stvorio radom sa najbližim stručnim saradnicima, novu, šampionsku generaciju boksera i bokserki, čiji talenat planira da kruniše na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028.

Specijalno priznanje sportskih novinara Srbije zasluženo je otišlo u prave ruke – Nenadu Borovčaninu, predsedniku Bokserskog saveza Srbije, čoveku koji je dolaskom na čelo nacionalne federacije preporodio nekad trofejni sport i vratio nadu da su se neumitno vratila vremena kada su naši bokseri osvajali najsjajnije medalje sa najvećih međunarodnih takmičenja.

Udruženje sportskih novinara Srbije (USNS), na čelu sa Petrom Dendom, predsednikom naše esnafske organizacije, prepoznalo je značaj sportskog aktivizma Nenada Borovčanina, i ovim zasluženim specijalnim priznanjem, odalo mu počast i na taj način pružili maksimalnu podršku u njegovom budućem radu.

Zbog zauzetosti, Nenad Borovčanin nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanosti i primi priznanje USNS-a u petak 27. februara u prostorijama Radio televizije Srbije u Takovskoj 10. U dogovoru sa Petrom Dendom, pripala mi je čast da sa zadovoljstvom preuzmem nagradu u ime prvog čoveka srpskog olimpijskog boksa.

Na taj način je zaokružena, ali i ojačana moja višedecenijska saradnja sa Nenadom Borovčaninom, mojim bokserskim ljubimcem iz njegovih najranijih takmičarskih dana, čiju sam sportsku karijeru zbog njegovog očiglednog talenta, medijski zdušno podržavao, potom pratio u Nenadovom zrelom bokserskom dobu u profi ringovima, i sa iskrenim simpatijama svojevremeno dočekao njegove početke sportskog aktivizma u tadašnjem Ministarstvu omladine i sporta Srbije, sve do preuzimanja predsedničke funkcije nacionalnog Bokserskog saveza krajem 2017. godine.

Početak rada Nenada Borovčanina na čelnoj poziciji BSS je bio zahtevan, težak, jer se našao u poziciji „nemoguće misije“, vraćanja sportskog ugleda srpskom boksu. Na početku rada, Borovčanin je nailazio na nerazumevanje pojedinaca, koji nisu mogli da prepoznaju njegovu boksersku viziju. Među takvima, istina retkim pojedincima, u jednom trenutku našla se i moja malenkost. Ali, sumnja ja trajala kratko...

Pri kraju prvog predsedničkog mandata Nenada Borovčanina na čelu BSS, na Svetskom prvenstvu 2021. godine u Beogradu, osvajanjem bronzane medalje Vladimira Mirončikova u poluteškoj kategoriji (do 80 kg) i najvećim „Nevernim Tomama“, bilo je jasno da se bokserski sport u Srbiji vratio na mesto koje mu je nekada pripadalo, među vodeće sile u svetu. Osvajanje svetske medalje posle 26 godina rezultatskog posta i sećanja na bronzu Slaviše Popovića na SP u Berlinu 1995. godine, na najlepši način je nagovestio preporod boksa u Srbiji.

Sve moje dileme tada su nestale, pre svega u vezi vizije Nenada Borovčanina u revitalizaciji i razvoju bokserskog sporta Srbije. Postalo mi je sve apsolutno jasno. Vreme i događaji posle tog SP u Beogradu 2021, samo su potvrdili da je naš boks na pravom putu, i da je najveća zasluga što je tako, upravo vizija Nenada Borovčanina, najodgovornijeg čoveka za preporod bokserskog sporta u Srbiji.

I da „krug“ bude potpuno zatvoren, potrudio se prst sudbine. Istoga dana, kada sam sa zadovoljstvom preuzeo priznanje USNS-a u ime Nenada Borovčanina, doživeo sam čast i satisfakciju, da iz ruku dragog i uvaženog kolege Petra Dende, primim nagradu za životno delo od moje esnafske organizacije. Šta reći, osim – „Čudni su putevi Gospodnji“...

Autor: Pink.rs