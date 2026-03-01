Bivši prvi teniser sveta ne može iz Dubaija: Potencijalno propušta prvi Masters u sezoni

Danil Medvedev u subotu je u Dubaiju slavio jer je osvojio titulu na ATP 500 turniru, međutim, već danas mu je boravak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima preseo.

Baš kao i veliki broj drugih sportista koji su imali obaveze u ovom gradu, Medvedev iz Dubaija ne može da mrdne. U toku su sukobi na Bliskom istoku, jedna od meta iranskih trupa je i Dubai, pa je aerodrom u ovom gradu, ali i u čitavoj državi obustavljen.

Medvedev je trebalo da se nađe u Indijan Velsu gde bi igrao prvi Masters turnir u sezoni, međutim, sada ta opcija postaje neizesna jer nije poznato kada će se aerodrom u Dubaiju ponovo aktivirati za međunarodne i komercijalne letove.

Ruski teniser, bivši prvi igrač sveta osvojio je turnir u Dubaiju jer mu je u finalu predao holandski teniser, Talon Grikspor. Medvedev se trenutno nalazi na 11. mestu na planeti.

Autor: Marija Radić