DOMINACIJA MILICE GARDAŠEVIĆ: 12. titula šampionke Srbije i viza za Svetsko prvenstvo u Torunju!

Jedna od najboljih srpskih atletičarki, Milica Gardašević, potvrdila je status favorita na Prvenstvu Srbije u dvorani na Banjici, osvojivši svoju dvanaestu nacionalnu titulu u karijeri.

Gardašević je četvrtu godinu zaredom najbolja u skoku udalj u dvoranskim uslovima, a do zlata je došla skokom od 6.41 metar. Koliko je bila dominantna u odnosu na konkurenciju, najbolje pokazuje podatak da je ostvarila i četiri naredna rezultata po dužini na ovom takmičenju.

Da se u Novom Sadu i dresu Vojvodine odlično radi sa devojkama u ovoj disciplini, potvrdila je i Milica Stanimirović, koja je osvojila srebrnu medalju izjednačivši lični rekord od 6.17 metara. Bronza je pripala Magdaleni Stevanović iz kragujevačkog Radničkog, sa rezultatom 6.06 metara.

Milica Gardašević je u sjajnoj formi ove sezone, o čemu svedoči drugo mesto u zlatnoj dvoranskoj seriji Svetske atletike, kao i najbolji rezultat sezone od 6.66 metara ostvaren u Torunju. Upravo će Torunj od 20. do 22. marta biti domaćin Svetskog dvoranskog prvenstva, gde će Srbiju, uz Milicu, predstavljati i Ivana Španović, Angelina Topić i Armin Sinančević.

