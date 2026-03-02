AKTUELNO

Ceo svet gleda i ne veruje šta radi Srbin dok bombe padaju u Dubaiju

Izvor: Novosti, Foto: Printscreen YouTube/EUROLEAGUE BASKETBALL ||

Bivši reprezentativac Srbije i nekadašnji košarkaš Partizana Đorđe Gagić, našao se u epicentru rata na Bliskom istoku.


Naime, Gagić trenutno nastupa za Šabab Al Ahli iz UEA (Ujedinjeni Arapski Emirati), a u trenutku kada je Iran izveo napade, Gagić je bio na parketu...

Kako je ispričao za "Meridian Sport", situacija u dvorani nije odavala utisak da se napolju odvija dramatičan scenario.

- Nismo ništa osetili, ni čuli, igrali smo, ali dobili smo poruke preko telefona da se ne pomeramo iz stanova, da nije bezbedno da se kreće. Bilo je publike u dvorani, prenos na televiziji - izjavio je Gagić.

Iskusni košarkaš otkrio je i da je njegova porodica trebalo da doputuje u Dubai, ali je plan promenjen u poslednjem trenutku jer mu je sin dobio temperaturu. Sudbina je, ispostaviće se, umešala prste.

Zanimljivo, Gagić je pre angažmana u Dubaiju nastupao i u iranskom prvenstvu, gde je, kako kaže, imao potpuno drugačije iskustvo.

- To je bilo drugačije. Bili smo mesec dana bez interneta, pa nismo imali mogućnost da se javimo porodici, prijateljima… Tek su kasnije dozvolili odlazne pozive, pa sam morao njihovu karticu da uzmem, što je tamo komplikovan proces, ne možeš tek tako da dođeš da uzmeš karticu, moraš da se registruješ, odneseš pasoš. Pomogao mi je jedan saigrač.

I pored svega, panike – nema.

- Samo da svi ostanemo živi i zdravi. Nisam paničar, još jedna stranica u životu. Mi, ‘deca devedesetih’, to drugačije ovo doživljavamo. Ja sam to prošao i 1995. i posle tokom bombardovanja… - zaključio je košarkaš.

Autor: D.Bošković

