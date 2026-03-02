Jokić iskren nakon poraza: Mislim da je dobro što se ovo desilo, tek sad ćemo da počnemo...

Denver Nagetsi poraženi su od Minesota Timbervulvsa rezultatom 117:108, a srpski košarkaš Nikola Jokić je nakon meča izašao pred medije i dao prilično zanimljive odgovore na pitanja o trenutnoj formi šampiona.

Denver je prvi put posle dužeg vremena ispao iz četiri najbolje ekipe na Zapadu, ali Džoker u tome vidi – prednost.

- Mislim da je dobro što se ovo desilo. Tek tada počneš da brineš i verovatno počneš više da mariš. Mislim da je mučenje dobro. Ako padneš, to te drži budnim, i onda ćeš igrati malo jače i bolje - poručio je Jokić, ističući da je mentalni pristup ključan u završnici sezone.

Kao glavni razlog poraza od Minesote, Nikola je naveo izgubljene lopte i lošu reakciju u odbrani kada napad stane.

- Imali su 22 poena iz naših 14 izgubljenih lopti, to nije dobro. Ne smemo dozvoliti da loše šutersko veče utiče na odbranu. Čim ne bismo pogodili, prestajali smo da igramo odbranu, i to nas je koštalo utakmice - objasnio je najbolji igrač planete.

Iako je Denveru nedostajalo nekoliko važnih igrača poput Arona Gordona, Jokić ne želi da traži izgovore, ali priznaje da se odsustvo "fizikalaca" osetilo.

- Nedostajali su nam zbog veličine i snage, oni su vrhunski defanzivci. Ipak, mi se borimo. U svakoj smo utakmici bili blizu još od Ol-star pauze. Videćemo hoćemo li biti zdravi do kraja, jer se uvek nešto desi.

Dobra vest za navijače Denvera je Nikolino fizičko stanje. Posle najduže pauze u karijeri zbog povrede, Jokić tvrdi da je ponovo onaj stari.

- Moje telo se oseća jako dobro. Baš sam pričao sa trenerom, mislim da sam u formi u kakvoj sam bio pre povrede. Osećam se stvarno dobro na terenu - zaključio je Jokić.

Autor: D.Bošković