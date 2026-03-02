ALIMPIJEVIĆ ODREDIO 12 IGRAČA ZA TURSKU! Tu je Aleksa, a evo koga je selektor precrtao

Poznat sastav Srbije za meč protiv Turske u Istanbulu.

Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 19 časova gostuje Turskoj u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Turci su posle velike drame srušili "orlove" u Beogradu, pa će naš tim pokušati da uzvrati udarac u Istanbulu.

Poznato je i u kom sastavu će Srbija nastupiti večeras, pošto je selektor Dušan Alimpijević jutros odredio 12 igrača za meč.

Na spisku su:

Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović i Arijan Lakić.

Nakon utakmice u Beogradu selektor je saopštio da neće moći da računa na Nikolu Kalinića, a sa prvobitnog spiska "otpao" je košarkaš FMP-a Filip Barna. Naš tim će biti jači za košarkaše Dubaija - Aleksu Avramovića i Nemanju Dangubića.

Srbija trenutno ima skor 2-1, dok je Turska i dalje na maksimalnom učinku 3-0.

Autor: D.Bošković