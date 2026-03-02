Zavrsen zimski fudbalski turnir 'Čukarica 2026'

Na terenima na Adi Ciganliji završen je 34. Zimski fudbalski turnir „Čukarica 2026“, tradicionalno takmičenje koje već više od tri decenije predstavlja važan deo pripremnog perioda za beogradske klubove.

Ovogodišnje izdanje startovalo je 31. januara i okupilo je 12 muških i četiri ženske ekipe, a tokom tri nedelje odigran je veliki broj kvalitetnih mečeva u kojima su treneri imali priliku da testiraju sastave i formu pred nastavak sezone. Turnir je i ove zime potvrdio reputaciju pouzdanog mesta za proveru takmičarskog ritma i podizanje intenziteta igre.

Posebnu pažnju privukla je ženska konkurencija, koja je nakon prošlogodišnjeg pilot-projekta prvi put zvanično uvrštena u takmičarski program. Time je manifestacija dobila dodatnu sportsku dimenziju i pružila prostor za promociju ženskog fudbala kroz konkretne utakmice i rezultatsko nadmetanje.

U muškoj konkurenciji trofej je osvojila ekipa Beljine, koja je u završnici pokazala najviše i zasluženo stigla do pehara. Drugo mesto pripalo je sastavu Komgrapa, dok je trećeplasirani bio Borac iz Ostružnice. Finalni dan, 22. februar, protekao je u znaku borbenih i takmičarski zahtevnih susreta.

Kod dama, svečano otvaranje obeležio je duel između ŽFK Crvena zvezda i ŽFK Latice, koji je imao snažnu simboliku i privukao veliku pažnju publike. U zvaničnom takmičarskom delu prvo mesto osvojile su ŽFK Prave dame, drugo ŽFK Heroj, dok je treće mesto pripalo ŽFK Železniku.

Završnica turnira protekla je uz dodelu priznanja najboljim ekipama i pojedincima, čime je spuštena zavesa na još jedno izdanje zimskog fudbalskog nadmetanja koje je, uz takmičarski značaj, potvrdilo i kontinuitet organizacije.

„U svoje ime kao direktor turnira želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji ovog turnira. Posebnu zahvalnost upućujem predsedniku Fudbalskog saveza Beograda Nikoli Lazetiću, potpredsednici Fudbalskog saveza Srbije Sandri Sremčević, kao i Igoru Jovanoviću, zameniku predsednika Skupštine grada Beograda, koji su svojim prisustvom i podrškom dali pun institucionalni značaj ovom turniru. Posebno želim da istaknem i gostovanje ŽFA „Latice“, prve i jedine ženske fudbalske akademije sa Kosova i Metohije što je za mene bila velika čast i snažna emocija. To su naša deca i bilo ih je lepo videti na Čukarici“, istakao je direktor turnira Đorđe Bulić.