Košarka

Košarkaši Los Anđeles Klipersa bez Bogdana Bogdanovića deklasirali Nju Orleans

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jessie Alcheh ||

Košarkaši Los Anđeles Klipersa ubedljivo su kod kuće savladali Nju Orleans rezultatom 137:117 i tako prekinuli niz od tri uzastopna poraza, a Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru kod domaćina.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kavaj Lenard sa 23 poena. Džordan Miler ubacio je 19 poena, Derik Džons Džunior 17, Bruk Lopez 16, dok je Džon Kolins dodao 15 poena.

Pelikanse je predvodio Džeremaja Firs sa 28 poena. Derik Kvin dodao je 19, Dežonte Marej 17, dok se Trej Marfi Treći vratio na parket posle pauze zbog povrede ramena i upisao 16 poena.

NBA, rezultati: Atlanta - Portland 135:101, Minesota - Denver 117:108, Orlando - Deroit 92:106, Boston - Filadelfija 114:98, Dalas - Oklahoma 87:100, LA Klipers - Nju Orleans 137:117, LA Lejkers - Sakramento 128:104.

