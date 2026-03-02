AKTUELNO

Košarka

DRAMA U DUBAIJU: Zarobljeno čak 14 košarkaša iz Evrolige!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Ozbiljna logistička drama potresa evropsku košarku, pošto je čak 14 igrača Evrolige (uz njih je tu i Šarunas Jasikevičijus) trenutno zarobljeno u Dubaiju i ne može da se vrati svojim klubovima.

Zbog naglog prekida avio-saobraćaja i vanrednih okolnosti, igrači su ostali blokirani, bez jasnog termina povratka u Evropu.

pročitajte još

UŽIVO! TEHERAN OBJAVIO SNIMAK KOJI PRIKAZUJE TUNELE DRONOVA REVOLUCIONARNE GARDE! Zelenski nudi pomoć u odbrani od Šahida, Izrael udario na saveznika

Situacija je dodatno zakomplikovana jer se u Dubaiju nalazi ceo tim KK Dubai, koji takođe ne može da putuje, što dovodi u pitanje naredne utakmice i kompletan takmičarski raspored.

Poseban problem predstavlja činjenica da su dva izraelska kluba takođe "zaglavljena" u svojoj državi. Igrači i stručni štabovi Makabi Tel Aviva i Hapoel Tel Aviva nalaze se u istoj situaciji, bez mogućnosti da putuju zbog zatvaranja vadušnog prostora.

Odlaže se celo kolo?

Iz Evrolige se za sada nisu oglasili zvaničnim saopštenjem, ali je jasno da bi ovaj haos mogao da ima ozbiljne posledice po kalendar takmičenja, kao i po fizičku spremu igrača koji su danima van treninga i takmičarskog ritma.

Klubovi su u stalnom kontaktu sa organizatorima i aviokompanijama, ali rešenje se još ne nazire.

Evropska košarka se nalazi pred neočekivanim izazovom, a naredni sati biće ključni za rasplet situacije. Sigurno je da će raspored morati da pretrpi određene promene.

Autor: D.Bošković

#Drama

#Dubai

#Evroliga

#zarobljeno 14 košarkaša

POVEZANE VESTI

Košarka

Evropski košarkaški velikan želi srpskog trenera! Kokoškov se vraća u Evropu?

Košarka

MOĆNA ZVEZDA NATERALA TURKE DA IZAĐU IZ DVORANE PRE KRAJA UTAKMICE! Trener Fenera o šokantnom potezu navijača: Da budem iskren - možda bih i ja otišao

Domaći

Biljana Tipsarević objavila jeziv prizor iz Dubaiju: Zgrade gore, u blizini njenog smešetaja PALA BOMBA (VIDEO)

Svet

HOROR U INDIJI: Urušila se stambena zgrada, oko 20 ljudi ostalo ZAROBLJENO ispod ruševina (VIDEO)

Domaći

MOLILA MUŽA DA SE RAZVEDE OD NJE KAKO BI SMRŠALA! Voditeljka bila očajna zbog kilaže, pa se istopila: Ovo je njena tajna

Ostali sportovi

TENISKI TURNIR U DUBAIJU: Cicipas i Medvedev u četvrtfinalu - branilac titule eliminisan