Ostoja Mijailović potvrdio: Tri igrača su nam zarobljena u Dubaiju, odlažemo meč s njima, sezona je upitna...

Ušli smo i u treći dan rata na Bliskom istoku, a sada se o celoj situaciji izjasnio i Ostoja Mijailović, predsednik košarkaškog kluba Partizan. On je rekao da je utakmica protiv Dubaija otkazana, ali je dovedena i cela sezona Evrolige u pitanje.

Ostoja Mijailović je potvrdio da su tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju, a to su Šejk Milton, Dilan Osetkovski i Dvejn Vašington.

- Naša tri igrača su otišla na odmor u Dubai kao i mnogi ljudi koji su u poslednjih 10-15 godina Dubai videli kao vrhunsko mesto za odmor i provod. Otišli su i to je njihovo pravo, ne mogu da dobiju preporuke gde da idu, a gde da ne idu. U ovom trenutku se u Dubaiju, prema našim informacijama, nalazi 14 evroligaških igrača i jedan trener, Šarunas Jasikevičijus. Naša tri igrača su na stalnoj vezi sa ljudima zi kluba. Bezbednosno su sigurno, hteo bih da se zahvalim KK Dubai koji su im omogućili da treniraju dom su tamo. Oni neće leteti za Beograd ni danas ni sutra tako da će utakmica protiv Dubaija biti odložena sigurno. Jedini aerodorm koji radi u okolini jeste onaj u Omanu. Otežana je situacija kako da se prebace tamo, kopnenim putem to je četiri i po sata. U ovim trenucima nema uslova da se to izvede. Naši igrači su naša briga, ali ako uzmemo u obzir da Ujedinjeni Arapski Emirati imaju 11.000.000 stanovnika, a samo 1.000.000 su Emiraćani. Sve ostali su emigranti, što znači da nisu samo naši igrači jedina briga. Mnogi ljudi čekaju da se vrate iz tih područja. Ovo je šok za sve nas - kaže Ostoja.

Ne zna kada će se vratiti u Srbiju.

- Ne znamo u ovom trenutku, bilo bi neozbiljno da to procenjujem. Imamo obećanje da će taj čarter let sa igračima Dubaija poleteti do Omana. Imamo garancije da će se to desiti, ali u kom tenutku, ne znamo. Na vezi smo sa porodicama naših igrača i učinićemo sve da budu bezbedni. Oni su u hotelima, ovo je dobilo širi kontekst. Politički sukobi se puno lome oko sporta. Znate da već četiri godine ruski klubovi ne igraju Evroligu, sada imate situaciju kako će dva kluba iz Tel Aviva poleteti da igraju utakmice. Zatim, kako će izgledati atmosfera na utakmicama turskih i izraelskih klubova... Tu je i Žalgiris koji se pobunio kada je počeo rat u Ukrajini. Potom, šta će biti sa igračima Dubaija, kako će na sve njih ovo psihološki uticati. Nažalost, sport je koletaralna šteta u svim ovim dešavanjima. Tako je i bilo 1992. kada je Partizan u Fuenlabradi igrao Evroligu.

Ističe i da je nastavak sezone doveden u pitanje u Evroligi.

- Doveden je ostatak sezone u pitanje. Bezbednost je na prvom meču, molim Boga da se svi vrate živi. Ja dobro znam šta znači biti u ratnoj zoni, to su traume koje nosite ceo život. Sada je loptica kod Evrolige, ona mora dobro da razmisli šta je bezbednosno ispravno. Smatram da će nam danas dati određena uputstva.

Tražiće i garancije za klub.

- Tražićemo garanciju za naše igrače i ljude koji rade u Partizanu kada gostuju negde. A na drugom mestu, takmičenje je sigurno ugroženo. Ovo je mnogo zakomplikovalo situaciju. Sada će i ruski klubovi da pitaju u čemu je razlika sa izraelskim klubovima, mi smo Makabiju dali podršku kao sportski klub, uveren sam da bi predstavnici ove zemlje sportski pomogli bili kom timu bez želje da se politički petljaju u njihove odluke. Nikada neću dati za pravo sebi da kažem ko je tu u pravu. Nećemo nijednom klubu povlačiti podršku.

