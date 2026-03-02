NESTAO BRAT EVROLIGAŠKE ZVEZDE! Ogromna drama u porodici jednog od najboljih košarkaša - otac ga ispratio na aerodrom i tada mu se gubi svaki trag

Košarkaška javnost širom sveta ostala je u šoku nakon vesti da je nestao 23-godišnji Elija Hord, mlađi brat Džejlena Horda. Mladi košarkaš izgubio se u petak, 27. februara, nakon što ga je otac ispratio na O'Hare aerodrom u Čikagu.

Elija je prethodnih dana boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je posetio oca Antvona Hoarda, nekadašnjeg košarkaša u Francuskoj. Povratak kući bio je planiran za petak uveče, ali do njega nije došlo. Iako je stigao na aerodrom, Elija nije prošao čekiranje prtljaga, niti se ukrcao na avion za Francusku.

Njegov otac je ispričao da je sina ostavio na terminalu, uveren da će regularno obaviti prijavu i poleteti, da bi naknadno saznao da se to nije dogodilo. Od tog trenutka, mladom košarkašu se gubi svaki trag.

Prema opisu, Hoard je visok oko 1,90 metara i težak približno 100 kilograma. U trenutku nestanka nosio je smeđu duksericu, crne trenerke i krem patike.

🚨 ALERTE DISPARITION – MERCI DE PARTAGER 🚨



🙏 Aidons la famille Hoard à retrouver Elijah Hoard, ancien espoir de l’ASVEL



✈️ Elijah a été déposé vendredi à l’aéroport O’Hare de Chicago pour rentrer en France et est depuis introuvable.



➡️ https://t.co/t2xEUYfl60 pic.twitter.com/TF9PauTmSa — BeBasket (@Be_BasketFr) 02. март 2026.

Porodica je pokrenula apel za pomoć, a njegova sestra Lea putem društvenih mreža poziva sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave i pomognu u potrazi za mladim košarkašem.

"Hvala vam što delite. Moj brat, Elija Hoard, nestao je 27. februara na aerodromu O'Hare u Čikagu. Svaka informacija može pomoći", poručila je Lea na Instagramu.

Inače, Džejlen Hord je prošlog leta produžio ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva.

U debitantskoj sezoni u Evroligi, Hord je ostavio moćan utisak, za 30 minuta po utakmici prosečno je ubacivao 14,7 poena, uz izvanrednih 61,6 odsto realizacije za dva poena. Na to je dodavao pet skokova i 1,3 ukradene lopte, dok je njegov prosečan indeks korisnosti iznosio vrlo respektabilnih 17,5, čime se svrstao među zapaženije igrače Evrolige.

Autor: Iva Besarabić