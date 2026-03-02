BOLAN PORAZ ORLOVA U ISTANBULU: Turska nam očitala lekciju, Svetsko prvenstvo SVE DALJE! Alimpijevićevi momci pali drugi put u tri dana!

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je težak udarac u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
U paklenoj atmosferi u Istanbulu, izabranici Dušana Alimpijevića poraženi su od Turske rezultatom 94:86, što je drugi neuspeh protiv istog rivala u samo 72 sata.
TURCI NEUSTRAŠIVI, SRBIJA BEZ REŠENJA
Nakon tesnog poraza u Beogradu (82:78), nadali smo se osveti, ali Turska je pokazala da je u ovom trenutku prejak zalogaj. Ključna je bila treća četvrtina koju su domaći dobili sa ubedljivih 29:19, stvorivši razliku koju naši momci do kraja nisu uspeli da stignu.
STANJE NA TABELI GRUPE C:
Turska (4-0) – Dominacija bez poraza.
Srbija (2-2) – Borba za prolaz se nastavlja.
BiH (2-2) – Naši direktni konkurenti.
Švajcarska (0-4) – Bez šansi.
ŠTA DALJE? PUT DO MUNDOBASKETA JE TRNOVIT
Srbija više ne može da bude prva u grupi, a svaki bod se prenosi u narednu fazu gde nas čekaju velesile poput Litvanije i Italije.
- JULSKI PROZOR: Orlovi moraju da pobede Švajcarsku u gostima i sruše Bosnu i Hercegovinu kod kuće kako bi sa što boljim skorom otišli u odlučujuće bitke.
Poraz u Istanbulu boli, ali vremena za kukanje nema – put ka svetskom vrhu sada ide težom stazom!
Autor: D.S.