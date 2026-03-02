AKTUELNO

BOLAN PORAZ ORLOVA U ISTANBULU: Turska nam očitala lekciju, Svetsko prvenstvo SVE DALJE! Alimpijevićevi momci pali drugi put u tri dana!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Aaron Favila ||

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je težak udarac u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

U paklenoj atmosferi u Istanbulu, izabranici Dušana Alimpijevića poraženi su od Turske rezultatom 94:86, što je drugi neuspeh protiv istog rivala u samo 72 sata.

TURCI NEUSTRAŠIVI, SRBIJA BEZ REŠENJA

Nakon tesnog poraza u Beogradu (82:78), nadali smo se osveti, ali Turska je pokazala da je u ovom trenutku prejak zalogaj. Ključna je bila treća četvrtina koju su domaći dobili sa ubedljivih 29:19, stvorivši razliku koju naši momci do kraja nisu uspeli da stignu.

STANJE NA TABELI GRUPE C:

Turska (4-0) – Dominacija bez poraza.

Srbija (2-2) – Borba za prolaz se nastavlja.

BiH (2-2) – Naši direktni konkurenti.

Švajcarska (0-4) – Bez šansi.

ŠTA DALJE? PUT DO MUNDOBASKETA JE TRNOVIT

Srbija više ne može da bude prva u grupi, a svaki bod se prenosi u narednu fazu gde nas čekaju velesile poput Litvanije i Italije.

- JULSKI PROZOR: Orlovi moraju da pobede Švajcarsku u gostima i sruše Bosnu i Hercegovinu kod kuće kako bi sa što boljim skorom otišli u odlučujuće bitke.

Poraz u Istanbulu boli, ali vremena za kukanje nema – put ka svetskom vrhu sada ide težom stazom!

Autor: D.S.

