Angelina Topić u društvu svetske rekorderke, samo njih dve su ovo uradile

Sa krajem Prvenstva Srbije u dvorani, čije rezultate prvog i drugog dana takmičenja možete da pronađete na Telegrafu, faktički je završena dvoranska sezona za većinu atletičara i atletičarki. To ipak ne važi za one najelitnije, koji će se pojaviti na Svetskom prvenstvu u Torunju od 20. do 22. marta.

Do tada, polako se sumira sezona u zatvorenom, a kada je Srbija u pitanju, nema sumnje da je istu obeležila Angelina Topić. Nakon što je u januaru skočila u Lođu novi državni dvoranski rekord od 1.98 metara, u februaru je sa 1.96 pobedila na Belgrade Indoor Meeting-u sa 1.96, a zatim i postavila apsolutni rekord.

Naime, Angelina je u Banjskoj Bistrici prošle nedelje prvi put u karijeri otišla preko 2 metra i tako ispisala nove stranice istorije, u pravom momentu, pred veliku planetarnu smotru.

Topić se pozicionirala među četiri najbolje skakačice uvis na svetu, a zanimljivo je što je ove godine u odabranom društvu, pošto je samo još svetska rekorderka i najbolja visašica sveta Jaroslava Mahučih iz Ukrajine skočila iznad 2 metra ove sezone!

Sve to je našu Angelinu stavilo u uži izbor za najbolju u mesecu februaru po izboru Svetske atletike. Društvo je odabrano...

Nova svetska rekorderka na 800 metara u dvorani Kili Hodžkinson iz Velike Britanije, Grk Emanuil Karalis, koji je motkom preskočio 6.17 metara i postao drugi najbolji u istoriji, iz Monda Duplantisa, Kejlen Mekre iz SAD, novi rekorder na 400 metara u dvorani, ali i Italijan Frančesko Fortunato i Japanac Tošikazu Jamaniši, koji su pomerili granice u brzom hodanju.

Pender, Hauzer, Fjore i Dolan zajedno imaju kandidaturu zbog rekorda na 4 x 800 metara, ali i novi vlasnici U20 rekorda na 800 i 1.500 metara Kuper Lutenhaus (SAD) i Saron Bere (Etiopija).

Autor: D.Bošković