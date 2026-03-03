JOŠ JEDNA BRONZA: Srpska ženska ekipa puškom treća u Evropi

O nivou rezultata dosta govori podatak da bi rezultat koje je na prethodnom EP u Osijeku donosio bronzu, danas bio dovoljan tek za deveto mesto

Srbija je na Evropskom seniorskom prvenstvu u Jeravanu stigla do još jedne bronze.

Drugog dana, treće mesto u ekipnom takmičenju dama puškom osvojila je ekipa u kojoj je, uz dve juniorke, Anđeliju Stevanović i Ljiljanu Cvetković, bila i 21-godišnja Aleksandra Havran, koja je tek prošle godine prerasla juniorski uzrast.

Najmlađa članica mladog srpskog tima, 18-godišnja Anđelija Stevanović, se plasirala i u finale, koje je završila na osmom mestu.

Muška reprezentacija puškom je takođe ostvarila visok plasman, na petu poziciju, a pojedinačno je najuspešniji bio Aleksa Rakonjac na 10. mestu.

Sve tri naše reprezentativke su u kvalifikacijama puškom postigle visoke rezultate, preko granice od 630,0 krugova. Anđelija Stevanović je ekipnoj bronzi doprinela sa 635,7 krugova, što joj je donelo treće mesto u kvalifikacijama. Ljiljana Cvetković je sa 631,3 je bila 12, dok jedina seniorka u ekipi, Aleksandra Havran, bronzana sa prošlogodišnjeg EP, zauzela 22. poziciju sa 630,2.

Nadmetalo se 90 takmičarki, a u borbi za ekipne medalje učestvovalo je 19 zemalja. Bilo je mnogo vrhunskih ostvarenja, a izdvojila su se četiri tima. Titulu prvaka odbranila je Norveška, popravivši vlastiti evropski rekord na 1.897,3 kruga. Srebro je pripalo Turskoj koja je ostvarila rezultat 1.895,5. Srpska ekipa je za Turkinjama zaostala samo tri deseta dela kruga i postavila državni rekord. Četvrtoplasirana Nemačka je ostala krug iza Srbije.

O nivou rezultata dosta govori podatak da bi rezultat koje je na prethodnom EP u Osijeku donosio bronzu, danas bio dovoljan tek za deveto mesto.

Anđeliji Stevanović je današnja borba za medalje bilo drugo evropsko finale u nepune tri sedmice. Nedavno je na Evropskom juniorskom prvenstvu u Burgasu osvojila srebro.

U ranoj fazi finala u Jeravanu, Stevanovićeva je bila peta. Ipak, na kraju je završila na osmom mestu, ali i to je sjajan uspeh za 18-godišnju debitantkinju na velikom seniorskom takmičenju

Prethodnu ekipnu medalju u ženskom takmičenju puškom, srebrnu, Srbija je osvojila 2023. u Talinu, a tada su u ekipi bile Andrea Arsović, Ivana Anđušić Maksimović i Teodora Vukojević

-Sa potpuno novom ekipom se vraćamo na pobedničko postolje, što potvrđuje da Srbija i u ovoj disciplini ima budućnost, a sem Haranove, Stevanovićeve i Cvetkovićeve, imamo još takmičarki koje ozbljno konkurišu za nacionalni tim – komentariše učinak ženske ekipe selektor za pušku Dragan Donević.- Sve tri devojke su u potpunosti ispunile očekivanja i zabeležile visoke rezultate u izuzetnoj konkurenciji. Iako je ukupan nivo rezultata bio izuzetno visok, obarani su rekordi, naše devojke su stigle do ekipne medalje i jednog finala. Ostaje žal što je srebro izmaklo za svega tri deseta dela kruga i što je samo 0,6 krugova delilo Ljiljanu Cvetković od pojedinačnog finala. U svakom slučaju, sve tri, kao i njihov lični treneri i klubovi zaslužuju čestitke

Donević je dodao da je malo nedostajalo i da imamo finalistu i u muškom takmičenju puškom.

Aleksu Rakonjca su nijanse delile od finala. Pogodio je 631,8 krug, što je ovaj put bilo dovoljno za deseto mesto. U finale je vodilo ostvarenje od 632,1 kruga. Lazar Kovačević se plasirao na 23. mesto, a Marko Ivanović na 29. poziciju u konkurenciji 70 takmičara. Za ekipni plasman, nadmetalo se 16 ekipa, a Srbija je sa 1.889,5 krugova bila peta. Kao i kod žena, trijumfovala je Norveška sa novim evropskim rekordom – 1.895,4.

Vazdušna puška, žene, finale: 1. Pernile Nor-Vol (Norveška) 253,7 (evropski rekord), 2. ana Jansen (Nemačka) 253,4, 3. Elif Dujgu Eren (Turska) 230,6... 8. Anđelija Stevanović 123,5... Kvalifikacije: 1. Dueštad (Norveška) 635,7... 3. Stevanović 633,7... 12. Ljiljana Cvetković 631,3... 22. Aleksandra Havran 630,2... Ekipno: 1. Norveška 1.897,3, 2. Turska 1.895,5, 3. Srbija 1.895,2...

Vazdušna puška, muškarci, kvalifikacije: 1. Solaco (Italija) 635,9... 10. Aleksa Rakonjac 631,8... 23. Lazar Kovačević 629,1... 29. Marko Ivanović 628,6... Ekipno: 1. Norveška 1.895,4, 2. Švedska 1893,9, 3. Hrvatska 1.892,9... 5. Srbija 1.889,5...

Podrška iz Ambasade

Srpske reprezentatvce je drugog dana takmičenja sa tribina bodrila i Tatjana Panajotović Cvetković, ambasadorka Srbije u Jerevanu, koja je prisustvoala i svečanom otvaranju šampionata.

Autor: D.Bošković