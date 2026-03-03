Košarkaši Srbije se bez selektora vratili u Beograd, Avramović se izdvojio od tima i otišao sa aerodroma

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Turske u Istanbulu 94:86 i neuspešno je okončala drugo okupljanje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, koje se u Kataru održava 2027. godine.

Rival je sa većim brojem prvopozivaca bio bolji u oba meča i došao do maksimalnog skora 4-0, dok je naša selekcija sada na skoru 2-2, koliko ima i Bosna i Hercegovina. Biće jako važno pobediti u preostala dva okršaja protiv BiH i Švajcarske, iako je prolazak u narednu fazu skoro pa obezbeđen.

Ovog jutra smo u na aerodromu "Nikola Tesla" dočekali prvi avion iz Dubaija koji je došao za Beograd od početka napada Irana na Emirate i okolne države, a dočekali smo i naše košarkaše.

Nisu bili raspoloženi za razgovor, a sa njima, očekivano, nije doputovao selektor Dušan Alimpijević, koji je ostao u Istanbulu, gde se vraća obavezama u svom klubu Bešiktašu.

Košarkaši Srbije su se nakon izlaska sa aerodroma ukrcali u autobus i svi osim dvojice su zajedno otišli dalje ka gradu. Jedino su Aleksa Avramović i Bogoljub Marković kolima odvojeno krenuli ka centru Beograda.

Zanimljivo je i to što je Avramović došao u Srbiju, ali to je za njega u ovoj situaciji bila jedina opcija, pošto nazad u Dubai nije mogao. Njegov klub je trebalo da igra utakmicu u Beogradu protiv Partizana ove nedelje, ali je ona odložena.

Autor: S.M.